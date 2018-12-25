盘点2018年外交部发言人十大精彩霸屏回应

编者按：外交部发言人表态是了解中国外交政策最直接迅捷的窗口，他们代表中国向全世界发声。2018年，发言人的回应多次成为国内外舆论讨论的热点，这些回应时而霸气犀利、时而幽默机智……但不变的是有理有据，不卑不亢的大国气度。走过2018，让我们通过一组图文报道，回顾本年度那些令人印象深刻的精彩回应。

（一）

“中国有句话，叫‘相由心生’，意思是，你心里怎么想，你眼里的世界就是什么样。从这个意义上讲，世界上最大的情报头目说出那样的话，并不奇怪。“

>>>外交部发言人华春莹回应美澳“中国间谍威胁论”

实录：2018年2月1日外交部发言人华春莹主持例行记者会

问：据报道，美国中情局局长蓬佩奥日前在接受BBC专访时称中国正在设法偷窃美国的情报，并在全球隐秘地传播中国的影响力。此外，澳大利亚方面也说目前正面临史无前例的情报渗透和间谍威胁，中国被澳情报部门列为“极端威胁”。中方对上述说法有何回应？

答：我注意到有关报道，不禁想起中国有句话，叫“相由心生”，意思是，你心里怎么想，你眼里的世界就是什么样。从这个意义上讲，世界上最大的情报头目说出那样的话，并不奇怪。

另一方面，事实胜于雄辩。根据近年来披露出的各种信息，世界上到底是谁在对其他国家实施大范围监听、监控、窃密、渗透，无所不用其极地维持并施加影响力，大家心中其实都很清楚。

至于你提到澳方情报部门将中国列为“极端威胁”，我想，如果澳方个别人将几百万每年往返中澳之间的人员以及在澳华人华侨都视作间谍，那可不就得感到紧张焦虑么？

(责编：刘洁妍、杨牧)