美土领导人通电话协调从叙利亚撤军 防止叙出现权力真空

当地时间24日，美国国防部长马蒂斯签署从叙利亚撤军的命令。此前一天，美国总统特朗普和土耳其总统埃尔多安通话，表示将进行协调，防止叙利亚出现权力真空。

据《华尔街日报》24日报道，特朗普在与埃尔多安通话后表示，将让美军“缓慢并极为有序地”从叙利亚撤军，他上周曾告诉国防部官员，美国将迅速撤军。美国有线电视新闻网称，埃尔多安14日向特朗普抱怨美国在伊拉克和叙利亚驻军存在种种问题，这激怒了特朗普，后者直接表示：“剩下的都交给你们了，我们完事儿了。”

23日，土耳其军队向土叙边境的凯利斯小镇增兵。土耳其电视台当天播出了土军车队进入叙利亚的画面，这些车队将前往曼比季，打击叙利亚库尔德武装。与此同时，土耳其所支持的叙反对派武装“叙利亚自由军”的陆战车辆和装甲车24日也开往曼比季。

卡塔尔半岛电视台24日称，美国撤军可能让叙利亚回到大国博弈局面，一场新的中东战争即将开启。以色列总理内塔尼亚胡23日已经表示，美国撤军不会阻止以色列打击伊朗在叙利亚的力量。(王逸)

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