德国前总理施罗德谴责美国施压“北溪－2”项目

德国前总理格哈德·施罗德接受德国媒体采访，批判美国施压阻挠“北溪－2”天然气管道项目。他说，美国这么做根本不是出于“对乌克兰的喜欢”，而是着眼自身商业利益。

施罗德现年74岁，1998年至2005年任德国总理。德国《星期日世界报》23日援引施罗德的话报道，美国力阻“北溪－2”天然气管道项目，实际是想向德国出口美国液化天然气。“这类液化天然气不仅质量不如经由管道输送的天然气，价格更为高昂。”

“北溪－2”项目旨在铺设一条由俄罗斯经波罗的海海底到德国的天然气管道，把俄罗斯天然气输送到德国，再经由德国干线管道送往其他欧洲国家。项目计划2019年建成，俄方预期初期可以每年向德国输气550亿立方米。

这一项目历经波折。俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）2015年宣布与欧洲合作伙伴达成一致，后来经历合作伙伴退出、多国质疑等曲折，2017年最终与法国、荷兰、奥地利、德国等国多家能源企业签订协议，联手推进项目落实。

由于“北溪－2”管道绕开乌克兰、波兰等东欧国家，会让乌克兰失去一笔金额可观的“中转费”，乌克兰因而在美国支持下试图阻止“北溪－2”项目。美国国务院副发言人罗伯特·帕拉迪诺本月15日说，希望德国能够听取周边国家的诉求。

施罗德说，德国贸易政策应该不受美国压力影响，否则美国今后会阻挠德国与其他任何国家发生经济往来。

“这对倚赖出口的德国而言不可接受，”施罗德说，“恕我直言，我们应当向美国指明这一点。”

德国进口天然气大约六成来自俄罗斯。美国作为现今世界头号油气生产国，与俄罗斯在欧洲市场存在竞争关系。美国希望向欧洲出口更多液化天然气，但由于成本相对更高，难以与俄罗斯天然气竞争，暂时处于“下风”。

美国多次呼吁所有“北溪－2”项目参与方退出。“北溪－2”项目建成将增加欧洲进口俄罗斯天然气的数量，留给美国的生意会更少。（陈立希）（新华社专特稿）

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