破惯例 特朗普任命代理防长 马蒂斯将提前“走人”

美国总统唐纳德·特朗普23日宣布国防部副部长帕特里克·沙纳汉明年1月1日出任代理国防部长，接替现任国防部长詹姆斯·马蒂斯。

马蒂斯20日在给特朗普的辞职信中写道，他打算工作至2月底。特朗普的决定意味着马蒂斯将提前“走人”。

【形同“赶人”】

特朗普最早在社交媒体“推特”宣布沙纳汉将出任代理国防部长，称赞后者“非常有才华”。

美联社和路透社等多家媒体分别依据不同消息源报道，特朗普这一决定由国务卿迈克·蓬佩奥传达给马蒂斯，而非特朗普本人告知。

在美联社看来，美国国防部出现代理部长不太寻常。依据惯例，作为“关键职位”的国防部长即便辞职，通常会留任至继任者的提名获得国会参议院确认。

例如，2014年11月24日，时任国防部长查克·哈格尔宣布辞职，留任至次年2月阿什顿·卡特的提名获得确认。

马蒂斯20日向特朗普递交辞呈，说将在2月底离职，以便继任者提名能够获得国会确认；他同时希望出席北大西洋公约组织定于2月的国防部长会议。

就代理国防部长任命，五角大楼23日回应说，现任部长与总统共事“愉快”。

沙纳汉2017年6月出任国防部副部长，工作重心大多放在国防部内部改革、创建“太空军”等事务。他先前在波音公司任职超过30年，曾经充任副总裁和波音导弹防御系统部门总经理。

【显现“生气”】

多家媒体报道，特朗普让马蒂斯提前“走人”，缘由是他对马蒂斯的辞职信“生气”。

媒体先前披露，马蒂斯在辞职信中写道，“你有权有一名与你理念更为一致的国防部长”，暗示他与特朗普理念不合。

就国防部长辞职，特朗普20日在“推特”说马蒂斯“光荣退休”；22日改口说前任民主党籍总统贝拉克·奥巴马“解职”当时担任美军中央司令部司令的马蒂斯，是他给了马蒂斯“第二次机会”。

一名不愿公开姓名的政府官员23日告诉路透社记者，特朗普20日的“推特”文字是他阅读马蒂斯辞职信以前口述给助手并由助手发送。

另一名白宫高级官员说，马蒂斯的辞职信触发舆论反响，对白宫不利，让特朗普恼火，继而“想要顺利、更加快速的交接，觉得拖上两个月不好”。

美国媒体报道，马蒂斯与特朗普嫌隙颇深，去职的直接导火索是特朗普19日突然宣布从叙利亚撤军、认定基本打败“伊斯兰国”。美联社报道，20日递交辞呈那天，马蒂斯试图说服特朗普改变从叙利亚撤军的决定，没有成功。

一名官员23日告诉美联社记者，特朗普希望今后几周选定国防部长人选。

【自留“余地”】

在美联社看来，马蒂斯提前离职使他没有时间进一步塑造国家安全政策、就美国从叙利亚撤军事宜修复与盟友的关系。

马蒂斯在辞职信中强调，美国与盟国“紧密联系”至关重要。

特朗普22日在“推特”写道，盟友“非常重要”，“但他们占美国便宜的时候除外”，似隔空回应马蒂斯所作表述。

白宫行政管理和预算局局长米克·马尔瓦尼23日告诉美国广播公司记者，特朗普和马蒂斯就叙利亚事务“意见从来不一致”。马尔瓦尼将出任白宫办公厅代理主任，接替年底离职的约翰·凯利。

记者问及特朗普是否会收回从叙利亚撤军成命，马尔瓦尼回答：“不。我认为总统从一开始已经告诉大家，他不想让我们永远留在叙利亚。”

“请记住，”他补充道，“总统因为这类分歧失去内阁成员并不罕见。”

只是，路透社注意到，特朗普似乎留有“余地”。他23日在“推特”写道，与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安通电话，两人谈及“缓慢和高度协调”地撤军，似乎暗示将放缓从叙利亚撤走大约2000名美国军人的速度。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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