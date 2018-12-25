韩国因起火事件处罚宝马公司 处以112亿韩元罚款

韩国国土交通部和宝马汽车起火事件民官联合调查组24日发布关于宝马汽车起火事件的最终调查报告。

报告说，宝马公司隐瞒车辆自身缺陷，蓄意推迟召回。政府将依据报告结果追究宝马公司的刑事责任，同时处以112亿韩元（约合6878万元人民币）罚款。

韩国接连发生宝马汽车发动机起火事件。截至今年8月，已有大约40辆宝马汽车起火。

调查组认为，汽车起火原因是废气再循环(EGR)系统的冷却器设计有缺陷，导致冷却剂泄漏。

宝马公司先前说，今年7月发现系统安全隐患。调查显示，这种说法不属实，企业在起火事件发生前已经发现车辆缺陷。宝马总部2015年10月和2016月11月设立特别工作组，采取变更发动机设计等应对措施。

另外，调查组认定宝马公司懈怠处置召回。

今年7月，宝马公司召回10.6万辆问题柴油车，但部分车型不在召回范围内。调查组提出质疑，宝马公司9月追加召回6.5万辆汽车。

宝马公司24日说，企业在“确认起火的根本原因后立即”发起召回。只是，这份声明没有回应有关企业起初试图掩盖问题的说法。

宝马公司说，将尽快努力完成在韩国的召回过程，为“消费者经历的焦虑和不便”道歉。

韩联社24日以国土交通部人士为消息源报道，将依据调查结果尽快采取应对措施，包括针对宝马公司提起刑事诉讼、罚款并要求追加召回等。国土交通部还将呼吁国会尽早以立法方式推动召回制度改革。

韩国大约六成进口汽车来自德国，宝马是最受欢迎的进口车品牌之一。韩国汽车进口商和分销商协会发布的数据显示，宝马公司今年上半年在韩国售出将近3.9万辆汽车。（卜晓明）（新华社专特稿）

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