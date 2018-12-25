英官员警告“基地”组织恐针对民航袭击

英国政府一名安全官员警告，“基地”组织可能死灰复燃，密谋以民用航空器和机场为目标发动恐怖袭击。

英国内政部分管安全和经济犯罪的国务大臣本·华莱士23日告诉《星期日泰晤士报》：“航空威胁真实存在……‘基地’组织正死灰复燃。他们已重组，正针对欧洲作越来越多密谋，正熟悉新方法，依然谋划发动航空袭击。”

美国认定“基地”头目本·拉丹是“9·11”恐怖袭击的幕后主使。华莱士说，“基地”构成的威胁让英国官员“夜不能寐”。

华莱士说，英方情报显示，“基地”可能正研发微型炸弹、在无人机上填装爆炸物等技术。恐怖分子还可能渗透到机场内部。“如果你从正门进不去，你会试着从后门进。”

英国情报部门担忧，美国白宫19日宣布从叙利亚撤军，恐为极端组织对西方国家发动袭击创建新的避风港。

华莱士说，“基地”内部已产生新一代头目，有更多决策权。与“伊斯兰国”谋求煽动独狼式袭击不同，“基地”正策划对西方国家发起“由其指导”的袭击。（海洋）【新华社微特稿】

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)