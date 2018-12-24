《欧亚新秩序》展示俄罗斯欧亚国家近30年国家转型及社会变迁

人民网讯 12月21日，由中国社会科学出版社、复旦大学俄罗斯中亚研究中心主办的《欧亚新秩序》（三卷本）首发式暨“欧亚地区形势研讨会”在北京召开。

中国社会科学出版社社长赵剑英表示，《欧亚新秩序》（三卷本）系统研究了苏联解体以后俄罗斯与欧亚国家政治、经济、社会、对外关系、安全战略转型，学理性强、事业开阔，是一部理解俄罗斯与欧亚国家转型过程中的上乘之作。本书的主要特色有：第一具有宽广的视野与研究的系统性。第二，实现了历史与逻辑的统一，体现了唯物史观的研究方法。第三，实现了学术研究和政策研究的结合。

中国原驻俄罗斯大使李凤林先生强调，深化俄罗斯——欧亚研究要掌握四点：一是要把研究放在世界发展和国际局势的大框架里面进行，大处着眼、小处着手；二是要从历史深度把握俄罗斯——欧亚国家的历史文化基因和民族灵魂；三是要按照马克思主义的唯物史观和辩证法，从变化中来探索我们对象国的现实演进和发展方向；四是要从中国的国家利益出发来思考中俄到底应该建立一种什么样的关系。

中国国际问题研究院石泽研究员说，《欧亚新秩序》三卷本的突出特点是历史与现实结合、世界与中国结合、地区研究与全球变化结合、内政和外交结合、学术性和政策性结合，搭建起了俄罗斯—欧亚研究的一个立体、多元框架。

据悉，《欧亚新秩序》（三卷本）是迄今为止国内由单一作者对俄罗斯——欧亚国家转型进行全方位深入研究的唯一专著。该书研究对象囊括了 “大欧亚”地区的主要国际关系主体，研究领域涉及了政治、经济、社会、文化、反恐、对外政策、安全战略、地缘政治、能源安全等多个议题，是对欧亚国家近30年历史发展的全面跟踪、回顾与总结，为读者呈现出了俄罗斯——欧亚国家近30年国家转型和社会变迁波澜壮阔的画卷。同时也为中国读者带来了理解国际体系变革的宏观视角与战略路径，用大战略思维重新审视过去三十年俄罗斯——欧亚的历史，用大格局思路重读未来的时代变迁脉络。

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