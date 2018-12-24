中国驻纽约总领事走访波士顿侨社

本报纽约12月20日电 （记者李晓宏）中国驻纽约总领事黄屏履新一个月后，开启领区内纽约之外的走访活动。

12月16日至18日，首站波士顿的行程中，黄屏总领事深入基层一线，与纽英伦中华侨立中文学校师生互动、同当地侨社代表座谈、拜访麻州副州长和州议会多数党领袖、为中车公司所造波士顿橙线地铁车厢下线剪彩，同时广泛宣传中国改革开放40年巨变，从历史的视角、现实的方位对接中国发展的宏观成就与海外侨胞的微观感受，在交流互动中增进了解、促成共识、凝聚信心、赢得信任。

黄屏随后走访了梁氏宗亲会、黄氏宗亲会、华人前进会、亚美联谊会、剑桥中国文化中心等侨社，与波士顿侨领访华团成员、各主要侨社代表、台胞等分别座谈，慰问侨胞、倾听侨声、了解侨情，并征询大家对总领馆服务工作的意见建议。

“改革开放40年来，中国的发展日新月异，取得了举世瞩目的伟大成就，日益步入世界舞台的中央，实现了从‘站起来’到‘富起来’，接下来要‘强起来’。”黄屏说，对于侨胞而言，祖籍国与居住国是一个命运共同体。他鼓励大家发挥各自优势，团结互助、积极融入、提高投票意识、增强参政热情，在发展好自身事业的同时，为助力两国经济建设、推进中国和平统一大业等方面多做贡献。

“国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。”黄屏说，在座的每一位侨胞都是民间大使，大家心往一处想，劲往一处使，积极与当地民众沟通，大力弘扬中华文化和谐相处、守望相助的传统，推动两国人民相互理解、相互尊重、消除误会，将有力促进中美两国关系健康稳定发展。

(责编：赵艳(实习生)、樊海旭)