印尼西部巽他海峡海啸已致222人遇难

本报曼谷12月23日电 （记者赵益普）雅加达消息：印度尼西亚抗灾署23日晚证实，该国西部巽他海峡22日晚发生的海啸造成的遇难者人数已升至222人。目前，大量当地居民因海啸撤离，抗灾署正在统计相关数据。

印尼抗灾署发言人苏托波表示，截至当地时间23日16时，海啸还造成843人受伤、28人失踪，556座房屋、9座酒店和60间餐馆遭到严重破坏，350多艘船只损毁。死伤者主要为游客和当地百姓。万丹省板底兰县是受灾最严重的地区，已有164人死亡、624人受伤、2人失踪。

他表示，由于当局尚未完成所有灾区的勘查工作，预计本次灾害导致的人员伤亡及财产损失还将进一步增加。由军警、国家搜救局、红十字会和当地民众组成的联合搜救队正在紧急进行救援，多台重型设备已经陆续进场。

灾情发生后，中国驻印尼大使馆立即通过各种渠道了解核实灾区中国公民情况。据搜救指挥中心工作人员透露，目前，有5名中国台湾公民在海啸中失踪。中国驻印尼大使馆提醒在印尼的中国公民和企业提高风险意识，注意防范地震海啸灾害，密切关注印尼官方发布的海啸预警，勿在海啸预警期间出海活动，远离近海海岸，保持通信畅通，做好应急准备。

印尼气象、气候和地球物理局23日表示，海啸发生于雅加达时间22日21时27分，万丹省的板底兰县、西冷县和楠榜省部分海岸地区遇袭。由于本次海啸并非由地震引发，当局没有发布海啸预警。该局还要求当地居民和游客远离巽他海峡附近海滩。

印尼总统佐科当天在社交媒体上哀悼遇难者并向遇难者家属表示慰问。他说，已经要求军警、灾难应急机构、社会福利部等合作应对本次灾难。

据悉，初步怀疑海啸是由喀拉喀托火山喷发引发海底岩层滑坡和月圆引发涨潮共同所致。喀拉喀托火山位于印尼爪哇岛和苏门答腊岛之间的巽他海峡中，水上面积大约10.5平方千米，是活火山，目前处于活跃期。

印尼地处环太平洋地震带，经常发生地震和海啸。今年9月底，印尼中苏拉威西省栋加拉县发生7.4级地震，地震和引发的海啸造成2000多人遇难。

《 人民日报 》（ 2018年12月24日 03 版）

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