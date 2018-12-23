印尼巽他海峡海啸遇难者人数升至168人

新华社雅加达12月23日电（郑世波）印度尼西亚抗灾署23日说，该国西部巽他海峡海啸造成的遇难者人数已经上升到168人。

印尼抗灾署发言人苏托波在当天举行的新闻发布会上说，截至当地时间23日13时，海啸还造成745人受伤、30人失踪，300多艘船只和数百座建筑物损毁。

他说，万丹省板底兰县是受灾最严重的地区，已有126人死亡和624人受伤。

板底兰县西部海岸为印尼传统的度假区，距印尼首都雅加达约3个小时车程。苏托波说，事发日正值假期，海啸突然而至，很多正在度假的游客和当地百姓来不及躲避而遇难。

苏托波还说，由军警、国家搜救局、红十字会和当地民众组成的联合搜救队正在紧急进行救援，多台重型设备也已经陆续进场。

苏托波表示，印尼抗灾署还没有接到外国人在海啸中遇难的报告。

印尼总统佐科当天在社交媒体推特上哀悼遇难者并向死者家属表示慰问。他说，已经要求军警、灾难应急机构、社会福利部等合作应对本次灾难。

印尼网友在社交媒体上发布的海啸现场画面显示，事发时雅加达一个知名的流行乐队正在海滩一个临时搭建的帐篷内举行演唱会，演员背向大海向现场的数百名观众献唱。在鼓乐齐鸣之时，海啸突然袭来，将舞台、音响设备和演员推向现场观众。该乐队随后发布声明说，一名歌手和经理遇难，多名成员失踪。

中国驻印尼大使馆当天发布声明说，截至目前暂未收到印尼方通报中国公民伤亡的报告。大使馆还提醒在印尼的中国公民和企业提高风险意识，注意防范地震海啸灾害，密切关注印尼官方发布的海啸预警，勿在海啸预警期间出海活动，远离近海海岸，保持通信畅通，做好应急准备。

印尼气象、气候和地球物理局在23日发布的一份声明中说，由于本次海啸并非由地震引发，当局没有发布海啸预警。该局还要求当地居民和游客远离巽他海峡附近海滩。

据悉，初步怀疑海啸是由喀拉喀托火山喷发引发海底岩层滑坡和月圆引发涨潮共同所致。喀拉喀托火山位于印尼爪哇岛和苏门答腊岛之间的巽他海峡中，是活火山，目前处于活跃期。

印尼地处环太平洋地震带，经常发生地震和海啸。今年9月底，印尼中苏拉威西省栋加拉县发生7.4级地震，地震和引发的海啸造成2000多人死亡。

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