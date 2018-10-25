原标题：中朝举行中国人民志愿军烈士陵园修缮竣工仪式

新华社平壤１０月２５日电（记者 江亚平 程大雨）１０月２５日是中国人民志愿军赴朝参战纪念日。２５日上午，中朝双方在平壤市江东郡的中国人民志愿军烈士陵园举行陵园修缮竣工仪式，同时对此处的烈士墓进行拜祭，深切缅怀志愿军先烈。

中国驻朝鲜大使馆、在朝志愿军烈士纪念设施保护管理工作组、访朝的多个中国人民志愿军烈士祭扫团以及朝鲜城市经营省、外务省、人民武力省和平壤市人民委员会等中朝各界人士和朝鲜群众约３００人参加了竣工和祭扫仪式。

在朝鲜军乐团庄严肃穆的乐曲声中，中朝双方代表向江东郡志愿军烈士陵园敬献花圈，在场人员向烈士默哀。

中国驻朝鲜大使李进军在竣工仪式上致辞说，６８年前，中国人民志愿军高举抗美援朝、保家卫国的旗帜，与朝鲜军民并肩奋战，捍卫了地区与世界的和平稳定。无数志愿军将士用青春的热血浇灌了金达莱盛开的朝鲜大地，用宝贵的生命缔造了中朝人民鲜血凝成的战斗友谊。

李进军表示，修缮好、保护好、管理好志愿军烈士纪念设施，既是中朝双方的共同心愿，更是共同的责任和使命。推进志愿军烈士陵园修缮工程，对于缅怀和告慰志愿军先烈、传承和弘扬伟大的抗美援朝精神、不断巩固和发展中朝传统友好，具有重要深远意义。

朝鲜城市经营省副相崔成哲在致辞中表示，朝方将认真维护好已修缮完工的志愿军烈士陵园，今后也将继续与中方有关部门一道，按期完成其他志愿军烈士陵园的修缮工作，为传承鲜血凝成的朝中友谊作出应有贡献。

随后，李进军和崔成哲共同为志愿军烈士陵园竣工揭牌。

今年４月动工修缮的江东志愿军烈士陵园竖立起了全新的陵园牌坊，大理石牌坊中央是中朝双语“中国人民志愿军烈士陵园”，牌坊两侧分别写着中文“抗美援朝”“保家卫国”。陵园新修建了大理石阶梯和写有“永垂不朽”字样的纪念碑以及刻有志愿军烈士姓名的“英明墙”，修缮了陵园的合葬墓，连接陵园的道路也得到修葺。

平壤市江东郡中国人民志愿军烈士陵园内共有４座合葬墓，安葬烈士１３８３人，其中有名烈士１１８９人，无名烈士１９４人。

当天，平壤市顺安区的一座志愿军烈士陵园也同时宣布修缮工程竣工。

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