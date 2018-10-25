原标题：美国频现可疑包裹 中期选举影响难料

新华社华盛顿１０月２５日电（全球热点）美国频现可疑包裹 中期选举影响难料

新华社记者

美国有线电视新闻网（ＣＮＮ）纽约办公地点２４日上午发现装有爆炸装置的包裹，美国两日来频发的可疑包裹事件又添一桩。受到可疑包裹威胁的还包括前国务卿希拉里·克林顿、前总统奥巴马等人。

分析人士指出，美国选举向来有“十月惊奇”之说，这一系列可疑包裹事件立即令“政治暴力”成为新的尖锐话题，背后凸显美国政治极化和社会严重分裂，对选情的影响还有待观察。

【新闻事实】

纽约警方表示，２４日上午接到ＣＮＮ纽约办公地点发现可疑包裹的通报，警方拆弹小组随后赶到现场，ＣＮＮ办公地点所在的时代华纳中心大楼内人员被紧急疏散。

经现场检查发现，可疑包裹内有管状炸弹装置和装有白色粉末的信封。

美国特勤局发表声明说，２３日晚和２４日凌晨分别截获寄往希拉里住宅和奥巴马住宅的可疑包裹，包裹中可能有爆炸装置。另据美国媒体报道，美国前副总统拜登、前司法部长霍尔德、著名投资人乔治·索罗斯等人也成为可疑包裹的威胁对象。

美国总统特朗普２４日在白宫表示，使用或威胁使用政治暴力的行径在美国没有容身之地，联邦调查人员正在对此全力展开调查，必将把实施这些“卑鄙行径”的人绳之以法。

希拉里同一天说，这是“令人不安的时期”，是“分歧严重的时期”，必须尽力让美国重新团结起来。

【深度分析】

分析人士认为，虽然美国民主和共和两党阵营纷纷谴责“政治暴力”，但美国国内政治生态持续恶化已是不争的事实。两党内部、两党之间乃至美国社会在许多政治和社会议题上都极度分化。

旅美学者游天龙认为，这一系列可疑包裹事件的时间和对象太有针对性——距中期选举不足两周，威胁对象主要是民主党要员及自由派媒体，因此无论调查结果如何，自由派都会归咎于保守派以及特朗普阵营煽动针对政治对手和媒体的暴力；而保守派会指责这是自由派自导自演、试图拉票的伎俩。

游天龙说，预计可疑包裹事件破案不会太快，对中期选举结果的实质影响还有待观察，但可能对共和党及民主党双方都起到进一步刺激选票的作用。

遭可疑包裹威胁的索罗斯的儿子亚历山大撰文说，这一连串的未遂爆炸事件，是党派政治环境日益恶化的结果。《纽约时报》表示，事件将威胁美国政治生态。

【即时评论】

美国选举向来有“十月惊奇”之说。

今年的“十月惊奇”又何止一个？特朗普提名的联邦最高法院保守派大法官卡瓦诺遭性侵指控，引发支持者和反对者的激烈争吵；中美洲数千民众组成大篷车队北上美墨边境，特朗普政府又借机凸显反移民强硬立场……

１０月最后一周还会出现什么“惊奇”尚难预料，中期选举前景也仍存变数。唯一清晰的是，众口难“合”，美国政治极化与社会分裂更加昭然。

【背景链接】

美国中期选举每４年一次，今年投票日定在１１月６日。国会两院、州长以及地方行政、立法机构的部分席位面临改选，因对美国下阶段政治格局有较大影响而备受关注。

最近公布的《华尔街日报》和美国全国广播公司联合民调显示，近三分之二登记选民表现出对此次中期选举的高度兴趣。按党派划分，目前６８％的共和党选民和７２％的民主党选民都表示对选举非常感兴趣。这３个数据分别是这项民调相关问题的最高纪录。（参与记者：徐剑梅、刘阳、潘丽君、柳丝；编辑：车玲、鲁豫、孙浩）

(责编：刘洁妍、杨牧)