原标题：商务部：望美国莫把汇率问题政治化

新华社北京１０月２５日电（记者 于佳欣）商务部新闻发言人高峰２５日表示，中国没有操纵汇率已成为国际社会共识，望有关国家尊重市场规律，不把汇率问题政治化，也不要把一国自己的标准强加于国际规则之上。

美国财政部近日发布半年度汇率政策报告，未将中国列为“汇率操纵国”，但随后又表示，对修改“汇率操纵国”的任命标准持开放态度。这意味着，一旦修改成功，将增加美国认定中国为“汇率操纵国”的几率。

对此，高峰表示，一国是否操纵汇率，一国的汇率水平是否合理，国际货币基金组织已经有权威的评估方法，并已在近期得出人民币汇率水平与经济基本面相一致的结论。中国没有操纵汇率的结论也是国际社会的共识。

“希望有关国家能够尊重市场规律，尊重客观事实，不把汇率问题政治化，也不要把一国自己的标准强加于国际规则之上。”他说。

高峰强调说，中国作为一个负责任的大国，多次重申不会搞竞争性贬值，不会将人民币汇率作为工具来应对贸易争端等外部扰动。下一步，中国将坚定不移地深化汇率市场化改革，继续完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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