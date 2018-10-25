原标题：沙特国王就卡舒吉遇害案致电英法领导人

新华社利雅得１０月２５日电（记者王波 涂一帆）沙特阿拉伯国王萨勒曼２５日分别致电英国首相特雷莎·梅和法国总统马克龙，向他们通报沙特记者卡舒吉遇害案的调查和处理情况。

沙特国家通讯社报道说，萨勒曼在电话中向英法领导人通报了沙特与土耳其对卡舒吉遇害案展开的联合调查情况和沙特政府所采取的措施，并向他们表达了沙特政府将严惩所有涉案人员的决心。

通话后，英国首相府发表声明说，特雷莎·梅在电话中向萨勒曼表示，沙特对于卡舒吉遇害案的解释令人难以信服，还有许多需要通过调查予以澄清的地方。她敦促沙特与土耳其合作，对案件展开透明调查以得出真相。

另外，法国总统府发言人也提到，马克龙在电话中向萨勒曼表达了他对卡舒吉遇害案的强烈愤怒，要求沙特政府严惩涉案人员。

卡舒吉现年５９岁，为《华盛顿邮报》等多家媒体供稿。近年来，他对沙特政府的内外政策持不同看法，逐渐与沙特政府对立。

１０月２日，卡舒吉进入沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆，办理结婚相关手续。他的土耳其未婚妻说，卡舒吉进入领事馆后“再也没有出来”。２０日，沙特检察机关宣布，经初步调查，卡舒吉在领事馆因与他人发生肢体冲突而死亡。目前已有１８名沙特籍涉案人员被捕。

土耳其总统埃尔多安２３日表示，调查表明卡舒吉死于一起“政治谋杀”。他呼吁沙特政府将逮捕的全部嫌疑人移交土方审判。目前，土耳其警方还在寻找卡舒吉的尸体。

沙特王储穆罕默德２４日说，沙特记者卡舒吉遇害案“令人发指”，所有涉案人员必须被严惩。穆罕默德２４日还与埃尔多安通电话，讨论两国在卡舒吉遇害案问题上将采取的必要合作措施。

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