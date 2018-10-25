普京表示将针对性回应美国退出《中导条约》

俄罗斯总统普京24日表示，俄将针对性回应美国退出《中导条约》。

普京24日晚在与来访的意大利总理孔特会谈后举行的记者会上说，如果美国退出《中导条约》并向欧洲供应中短程导弹，俄将立即作出针对性回应。欧洲国家应该明白，同意美国向欧洲供应中短程导弹就是把自己置于可能的导弹打击之下，这不符合他们的利益。

普京表示，美国指责俄违反《中导条约》只是为美国退出该条约寻找借口，美国从没有提供俄违反条约的证据，反而是美国在不断违反条约，比如在罗马尼亚部署反导系统、使用攻击性无人机等。

普京说，他将在11月与美国总统特朗普的会谈中讨论关于《中导条约》的问题，俄准备与美国在保持冷静的基础上讨论这一问题。

特朗普20日以俄罗斯长期违反条约及条约限制美方研发新武器为由，宣布美国将退出《中导条约》。针对特朗普表态，俄外交部与国家杜马表示，如果美方继续一意孤行退出《中导条约》，俄方将以军事技术及其他必要手段予以回应。

《中导条约》全称《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》，于1987年12月8日由美苏两国领导人签署。条约规定两国不再保有、生产或试验射程在500公里至5500公里的陆基巡航导弹和弹道导弹。（记者 吴刚）

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