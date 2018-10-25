联合国秘书长古特雷斯24日向联合国大会提交的一份报告显示，联合国常规预算现金短缺加剧。报告敦促尚未按时足额缴纳2018年度联合国常规预算应分摊额的会员国尽快缴费。
报告显示，联合国常规预算现金短缺截至今年9月30日已高达3.65亿美元，远高于截至6月30日的1.39亿美元。
报告说，截至9月30日，共有141个会员国全额缴纳会费。报告敦促尚未按时足额缴纳会费的会员国尽快缴费，强调健康的现金流对于联合国完成其使命至关重要。
古特雷斯7月25日曾给所有联合国会员国写信，报告联合国预算出现现金严重短缺的情况，敦促会员国尽快缴费。
联合国2018和2019双年度常规预算约为54亿美元，其中美国承担22%。由于美国财政年从10月1日开始，美国尚未缴纳总额为5.91亿美元的2018年度应分摊额。其他出资大国，包括日本、中国、德国、法国、英国等均已足额缴纳2018年度费用。
除常规预算外，联合国还有一个单独的维和预算，也由会员国分摊。（记者 尚绪谦）
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