【中国那些事儿】日媒：“一带一路”倡议潜力巨大 日本不应错过

大熊猫活泼可爱，憨态可掬，一直深受日本民众的欢迎和喜爱。这是日本上野动物园2017年9月20日拍摄的“香香”出生百日的照片。 图片来源：新华社

中国日报网10月24日电 10月25日至27日，日本首相安倍晋三时隔7年再次对中国进行正式访问，此次访问将有约500名日本商界领袖随安倍出访。此访正值《中日和平友好条约》缔结40周年重要节点，日本未来如何与中国相处引发日本媒体密切关注。

互惠推动中日关系行稳致远

经济相互依存是中日关系行稳致远的关键。日本每日新闻报道截图

日本《每日新闻》10月22日发表社论称，1987年松下在华成立了二战后中国首家合资公司，日本企业开始全面进入中国市场。中国则从日本企业学到了技术，中日两国互惠关系初步显现。

在21世纪的头十年里，中日双边经贸实现蓬勃发展，中国超过美国成为日本最大贸易伙伴。

过去一些时间，中日贸易和旅游业也存在过波折。但是，现在中日双边关系已经回暖，经贸往来有所增加。中国游客赴日消费已经成为日本经济的重要支柱。

对于在经济上已经处于全球领先地位的中国而言，日本是其重要贸易伙伴之一。而对于国内消费市场萎缩的日本来说，中国既是它的出口市场又是游客来源国，重要性与日俱增。

蓬勃发展的旅游业有望促进区域振兴。一些中国投资商正在对日本当地旅馆和酒店进行收购，吸引中国游客关顾，日本需要努力维持这种势头。

携手应对共同挑战

1978年8月12日，《中华人民共和国和日本国和平友好条约》在北京签字，中国外交部长黄华和日本外务大臣圆田直分别代表本国在条约上签字。图片来源：《朝日新闻》截图

日本《朝日新闻》网站23日报道称，中日双方应该追求互利共赢的双边关系，而非零和博弈。

文章指出，日本和中国都是经济全球化的最大受益者。日本在与中国的合作关系中，互利互惠的交流还有很大的发展空间。

双方应首先加强合作，维护全球自由贸易体系。中国的“一带一路”倡议非常有潜力，能够为亚洲和世界经济做出巨大贡献。

日本应该参与这一庞大的计划，以帮助确保基础设施的发展对全球经济增长有用，而且日本政府应该把自主选择权交给企业。

日本和中国的合作不应该仅仅局限在旅游和房地产行业，双方应该在技术研发和企业管理等领域加强合作。随着日本人口老龄化加剧，日本企业更应该向外国人才敞开大门。

中日两国携手应对共同挑战有利于深化两国相互依存的程度。双方可以在食品安全、环境保护（如改善空气质量和水质）等领域展开合作。此外，随着中国社会老龄化进程加快，中日两国可以在发展养老服务及构建制度框架上进行合作。

日本企业近期纷纷加紧行动，赶乘“一带一路”快车。图片来源：《日本时报》网站报道截图

另据《日本时报》网站10月15日报道，日本企业近期纷纷加紧行动，赶乘“一带一路”快车。有的借助中欧班列数量的增加，开始提供自日本经中国通往欧洲的运输服务，帮助日企将更多产品销往欧洲。

日新公司的销售总经理尾关真由（Makoto Ozeki）表示，“一带一路”为日本和韩国的大型航运商提供了第三种选择。

尾关真由还表示，虽然目前的运输成本比海运高出三到四倍，但将来可以将运输时间缩短到21天，而且从亚洲到欧洲的海运费用一直在上升。

国之交在于民相亲

日本乒乓球选手福原爱微博截图

日本乒乓球选手福原爱10月21日在中国社交平台上宣布退役。在22日的外交部例行记者会上，有日本记者提问说，福原爱为中日友好作出了很大贡献。外交部如何评价她的退役？

外交部发言人华春莹表示，福原爱不仅是日本人民非常喜爱的乒乓球运动员，很多中国人也非常喜欢她，她非常可爱，在乒乓球运动领域也有突出表现。

华春莹说，我们希望中日两国越来越多的人士致力于促进中日之间的相互交流和友好，为推动两国友好合作多做贡献。

日本上野动物园的顶级流量熊猫宝宝“香香”的玩偶，再现了香香出生后不久的样子，很快就销售一空。图片来源：朝日新闻网站截图

据日本共同社11日报道，中国外文局和日本言论NPO最新调查显示，认为“中日关系差”两国受访者均在半数以下。其中，持这一观点的中国受访者比例从去年的64.2%下降至今年的45.1%，日本受访者更是降至39%，为8年来首次降至40%以下。

《朝日新闻》的报道称，每年约有730万中国游客访问日本，250万日本人访问中国。这种人员交流的强劲增长应导致建立一种更明智的双边关系，这种关系应超越简单的好恶。

《朝日新闻》此前报道称，安倍将在访问期间提出租借大熊猫的申请。中国和日本的“熊猫外交”始于1972年中日邦交正常化之际。当年10月，中方向日本赠予大熊猫“兰兰”和“康康”，民众争相前往东京上野动物园，只为一睹大熊猫真容。

(责编：马昌、曹昆)