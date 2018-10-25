普京：希望与特朗普在巴黎讨论美退出《中导条约》的问题

当地时间10月24日，俄罗斯总统普京表示，希望11月在巴黎与美国总统特朗普讨论美国退出《中导条约》的问题。

特朗普近日以俄罗斯长期违反《中导条约》以及《中导条约》限制美方研发新武器为由，宣布美国将退出这一条约。这一表态引发了俄各方的关注和担忧。

23日，俄方表示，继7月赫尔辛基会晤后，普京将与特朗普11月11日在法国巴黎举行会晤，但未公布会晤将涉及到的议题。

24日，普京在莫斯科会见了到访的意大利总理孔特。在会谈后双方举行的记者会上，普京做出上述表述。他说，美国退出《中导条约》后，如果将重新生产的导弹提供给欧洲，则俄方将做出对等回应。同意进口美国导弹的欧洲国家也应明白，他们将把自己国家置于可能的还击威胁下。

普京说，当前《反导条约》已经无效(指美国于2001年正式宣布退出美苏1972年签订的《限制反弹道导弹系统条约》)，《中导条约》也即将破裂，《新削减战略武器条约》命运未卜。如果这些条约都破裂，届时情况会非常危险，“除了军备竞赛将别无选择”。

俄总统新闻秘书佩斯科夫24日在通报近日普京与美国总统国家安全事务助理博尔顿会面的情况时表示，美国已下决心退出《中导条约》并将于近期开启退约具体进程。

佩斯科夫说，美国这一举动十分危险，实际上意味着美国已向世界宣告了开展军备竞赛和加强自身军事潜力的意图。在此种情况下，俄罗斯将把国家利益与安全放在第一位。

《中导条约》全称为《美国和苏联消除两国中程和中短程导弹条约》。该条约是1987年美国与苏联领导人签订的一份旨在销毁两国中短程弹道导弹和巡航导弹的军控协议。根据这一条约，美苏(俄)两国将不再保有、生产或试验射程在500公里至5500公里的陆基巡航导弹和弹道导弹。(记者 王修君)

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