美筹建“太空军”亮明称霸太空野心 俄称无法接受

美国要把军事竞赛之火烧上太空吗？23日在一场太空会议上，美国副总统彭斯高调宣示华盛顿试图从军事上称霸太空的野心：“太空是作战的空间，就像地面、空中和海洋一样，美国将在那里占据主导地位，就像我们在地球上一样。”彭斯领衔的国家太空委员会当天公布了推动筹建“太空军”的更多细节：先成立一个太空司令部让“太空部队”快速成形，然后继续扩充，将“太空军”打造成第六大军种。

美国总统特朗普当天称，很可能明年正式建立“太空部队”，“这是一件非常非常大的事情”。美国的军事力量本就格外突出，特朗普政府更是显示了对军事硬实力的迷恋，大幅增加军费、退出《中程导弹条约》、威胁扩大核武库……军事上咄咄逼人，美国的国际形象却“断崖式下坠”，眼下美国正因在核导问题上的自私做法受到全世界“炮轰”。

尽管特朗普政府信誓旦旦，但建立“太空军”计划还面临一大障碍——需要得到国会批准。“美国之音”称，立即成立一个与美国陆军或空军同级的“太空军”的建议在国会议员中引起纷争。有些议员认为，太空应属空军管辖。美空军负责人今年9月表示，组建“太空军”按照1.3万人的编制，最初5年的预算大约130亿美元。

“豪花百亿对抗俄中”，“德国之声”24日称，批评者认为，“太空军”没有必要，只是官僚主义下一个昂贵又虚荣的计划，还剥夺了空军等部门已经有效完成的工作。参加国防拨款小组委员会的民主党参议员夏兹表示，“太空军”是一个“愚蠢的想法”，“就算不会有太空部队，但有一个冥顽不灵的领导者很危险”。

“美国试图在太空占据军事主导是俄罗斯无法接受的”，俄塔社24日以此为题称，针对彭斯有关将在2020年前建成“太空军”和保持在太空主导地位的言论，俄副外长里亚布科夫表示，莫斯科认为，在太空没有攻击性武器的位置。美国试图在太空占据军事主导地位是俄罗斯无法接受的，莫斯科将对抗美国的这一行为。

俄“独立电视台”当天发表题为“军备竞赛还是展示肌肉：美国组建太空军为了什么？”的文章，质疑美国组建“太空军”的必要性。“世界已经够混乱，美国还要建立新军种。”德国《明星》周刊称，美国要建立“太空军”，理由又是俄罗斯和中国，因为这两个国家“正在发展太空武器”。这其实又是特朗普“美国优先”的做法。有人认为，美国发起贸易战，退出多个国际组织，让世界秩序出现混乱。如果美国进军太空，太空必定也出现混乱状态。（李勇 青木 魏辉 柳玉鹏）

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