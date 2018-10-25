更多非法移民北上 美国斥中美洲国家“政治动机”

数千名中美洲非法移民组成的队伍23日在墨西哥境内停留休息，打算次日继续北上，前往美国。当天，另一批中美洲非法移民加入这支队伍。

多家媒体报道，面对众多非法移民，美国没有想好对策。美方多名官员警告，应注意非法移民北上的“政治动机”。

【歇完“继续走”】

路透社报道，超过1000名中美洲非法移民23日加入北上大军，壮大队伍。

美联社报道，非法移民队伍现有大约7000人。墨西哥方面估算，队伍有大约4500人。

非法移民队伍23日在墨西哥东南部城市维斯特拉休息，定于24日一早继续向北行进。维斯特拉距离墨美边境大约1800公里。

一名住在维斯特拉市的危地马拉妇女告诉路透社记者：“我们听说大篷车队来了，（我们加入车队）……这是改善我们家庭生活的机会。”

非法移民队伍中大多数人来自洪都拉斯，一个星期前步行穿过洪都拉斯与危地马拉边界。

【南北“求平衡”】

墨西哥政府23日说，收到将近1700份难民身份申请，申请人包括儿童。

墨方寻求在非法移民抵达墨美边境前驱散这支队伍，因而告诉非法移民，如果没有护照或签证，他们可以申请难民身份；没办任何手续入境的非法移民将面临驱逐。

美国总统唐纳德·特朗普先前屡次就非法移民“炮轰”墨西哥，指认后者为阻止中美洲人取道墨西哥进入美国做得太少。

特朗普22日说，由于中美洲国家洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多没能阻止民众北上，美国将中断或大幅削减对这个3国家的援助。

路透社23日报道，尽管墨西哥拒绝承担修建墨美边境隔离墙的费用，它试图在美国和中美洲国家之间寻求平衡，即一方面展现与中美洲国家移民的“团结”，另一方面回应美方加强美墨边境管控的要求。

【暂时“没办法”】

美联社23日以多名不愿公开姓名的美方官员为消息源报道，面对非法移民大军，美方移民事务高官和总统顾问多次召开闭门会议，讨论和评估各种选项，没有找到解决方案。

美国边防巡逻队最新数据显示，9月拘捕将近1.7万名试图非法入境者，人数比8月增加30%，比7月增加80%；试图携带子女入境的非法移民人数不断增加。

路透社报道，鉴于美国法律保护非法移民儿童，美方移民事务官员对如何“处置”非法移民家庭感到棘手。

特朗普和美国政坛保守派人士先前说，“罪犯们”隐藏在非法移民队伍中。美国常驻联合国代表妮基·黑利23日在社交媒体“推特”写道，需要注意非法移民背后的政治动机。

她指认洪都拉斯、委内瑞拉和古巴一些政治人士联手推动非法移民北上。

美国副总统迈克·彭斯同一天告诉媒体记者，洪都拉斯总统胡安·奥兰多·埃尔南德斯先前告诉他，一些左翼团体组织非法移民北上，由委内瑞拉方面资助。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：徐丹(实习生)、樊海旭)