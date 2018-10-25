俄美首脑拟下月巴黎再会 军控或成热点议题

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京和美国总统唐纳德·特朗普定于下月在法国首都巴黎会晤，普京期望谈一系列军备控制议题。

【愿对话“继续”】

俄罗斯总统外交政策顾问尤里·乌沙科夫23日说，法国定于11月11日纪念第一次世界大战结束100周年，普京和特朗普打算参加，在活动期间会晤。

特朗普的国家安全事务助理约翰·博尔顿22日抵达俄罗斯首都莫斯科，作为期两天访问。路透社报道，他与俄方就美俄首脑巴黎会晤达成初步共识，后续将安排具体事宜。

普京23日会见博尔顿时说，愿意“继续”与美方对话。尽管存在分歧，俄美有必要保持对话，他与特朗普今年7月16日在芬兰首都赫尔辛基的会晤“有益”；如果特朗普同意，他愿意与特朗普再次会晤。

博尔顿回应，特朗普期待在一战百年纪念活动期间见到普京。

就是否会与普京在巴黎会晤，特朗普23日在白宫告诉记者，他“可能”与普京会晤，双方正在讨论。

普京和特朗普先前几次在多边场合会面，今年7月16日在赫尔辛基首次正式会晤。特朗普在会晤后的联合记者会上否认美国情报部门所作结论、即俄罗斯干预美国2016年总统选举，在国内引发舆论风暴。

【军控成“热点”】

普京告诉博尔顿，他希望与特朗普讨论一系列军控议题，包括美国打算退出《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》、即《中导条约》。

乌沙科夫说，在俄方看来，博尔顿的访问显现美方希望与俄方继续讨论《中导条约》，俄方有同样意愿。

博尔顿访问莫斯科前夕，特朗普指认俄方违反《中导条约》，宣布打算退出这一旨在限制军备竞赛的双边条约，22日重申打算“退约”。

博尔顿23日说，这一美国与苏联“冷战”时期签署的条约无法满足当今世界需求，他与普京的会晤没有动摇美方退约打算，美方正推进这方面努力。他说，美方现阶段没有发布正式退约声明。路透社推测，这一过程可能持续几个月。

美国总统罗纳德·里根和苏联领导人米哈伊尔·戈尔巴乔夫1987年12月签署《中导条约》，规定双方不再保有、生产或试验射程500公里至5500公里、作为核武器运载工具的陆基巡航导弹和弹道导弹。

为美方动向，俄总统发言人德米特里·佩斯科夫说，目前没有可预见的新协议取代《中导条约》，在没有可替代方案的情况下弃约“危险”。（安晓萌）（新华社专特稿）

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