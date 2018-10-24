原标题：综述：中埃高层往来频繁 不断开创合作新局面

新华社开罗１０月２４日电 综述：中埃高层往来频繁 不断开创合作新局面

新华社记者郑思远 李碧念

近期，在中国和埃及的共同努力下，双方以中阿合作论坛部长级会议、中非合作论坛北京峰会、即将召开的中国国际进口博览会等为契机，不断深化各领域合作，中埃全面战略伙伴关系达到历史新高度。

埃及专家认为，两国领导人大力支持以及双方高层频繁往来，是近年来中埃关系迅速发展的重要原因。

中埃领导人经常进行高层互访和互动。中国领导人于２０１６年１月对埃及进行访问，其间两国签署了多项谅解备忘录。埃及总统塞西于９月初来华进行国事访问并出席中非合作论坛北京峰会，这已是他２０１４年上任以来第五次访华。

埃及贝尼苏韦夫大学中国事务专家、政治科学教授纳迪亚·赫尔米说，埃中高层互访促进了双边关系发展，带动了经贸合作，在埃中国公司数量不断增加。

埃及投资和国际合作部长萨哈尔·纳斯尔８月表示，目前在埃及共有１５５８家中国公司在信息技术、电力、通信、交通等多个领域开展业务。

“斋月十日城”轻轨、埃及新行政首都中央商务区、燃煤发电厂等大项目合作纷纷落地，埃及国家电网升级项目等顺利推进。中埃·泰达苏伊士经贸合作区建设取得新进展，越来越多中方企业已经开始或积极探讨在合作区投资新项目。其中包括中国的玻璃纤维制造商巨石，它帮助埃及成为过去几年世界上最大的玻璃纤维生产商和出口商之一。

在能源、发电、通信、养殖等领域，中石油、中石化、国家电网、华为、新希望等中国国企和私营企业也在积极与埃及方面开展合作。

去年，中国成为埃及最大贸易伙伴国，双边贸易额达到１０８．３亿美元。与此同时，两国金融合作也保持着高水平。

埃及前驻华大使马哈茂德·阿拉姆对新华社记者说，埃中两国关系建立在相互尊重和理解基础上。中国愿意支持埃及经济，并将与埃及的全面战略伙伴关系转化为多领域合作，例如两国银行间合作以及最近在基础设施、能源、渔业和工业发展领域的协议和项目。

阿拉姆说，由于埃及战略位置重要，连接三大洲和苏伊士运河水道，被认为是“一带一路”倡议的主要参与者之一。

此外，去年中国赴埃游客人数创新高，超过３０万人次，同时越来越多的埃及人来华学习中文和中国文化。两国在科技、教育、卫生、环境保护等领域交流合作也方兴未艾。中埃双方正携手并进，不断开创合作新局面。

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