新华社评论员：贸易单边政策让美国“信誉降级”

新华社北京１０月２４日电 题：贸易单边政策让美国“信誉降级”

新华社评论员

“美国信誉下滑得超出了很多美国人的预料”，一家海外媒体的评论，道出了国际社会近期的感受。

不久前，美国领导人发表消极言论，指责中国，为美国加征关税政策寻找借口。这些言行无视规则、混淆视听，不仅无助于中美经贸问题的解决，更使美国在国际上的“信誉缺口”越来越大。

首先，美国的言行有损国际规则和协定的权威性，对全球经济和治理秩序构成干扰，令其国际信誉折损。作为国际经济秩序和多边贸易体制的主要建立者和参与者，美国本应带头遵守和维护多边贸易规则。但今年以来，美方根据国内法挑起国际贸易摩擦，使用关税手段胁迫主要贸易伙伴，使全球经贸紧张程度增加。美国政府还“选择性遵守”国际规则，接连退出多个国际组织和国际协定。这种做法挫伤了全球商业和投资信心，引发金融市场动荡。

以“本国优先”凌驾国际规则，以“国家安全”掩护保护主义，美方的政策方向损害了世贸组织最基本的原则和共识，影响了包括中美在内的全球经贸关系，背离了经济全球化的时代大趋势，对世界经济是一个重大风险。

其次，美国忽视中美经贸关系互利共赢的本质，反复宣扬“美国吃亏论”，令其国际信誉滑坡。中美经贸合作绝非零和博弈。目前，两国已经形成结构高度互补、利益深度交融的互利共赢关系。经过近４０年发展，中美贸易规模达到７０００亿美元，美资企业在华年利润超过５００亿美元。从美国角度看，中国物美价廉的商品令美国普通民众获益明显；中国的制造配套供应令美国的跨国企业全球竞争领先；中国庞大的对外需求令美国的产品和服务订单不断增长，两国经贸往来持续扩容。

正因如此，美方妄增对华关税正在伤及自身。目前被加征关税的中国输美产品大量用于在美国内组装生产，进口成本增加让美国企业和消费者叫苦不迭。数据显示，虽然对主要贸易伙伴强加关税，但今年前８个月美国的贸易逆差仍达到３９１１亿美元，同比增加８．６％。正如美国彼得森国际经济研究所所长亚当·波森所说，加征关税并不能解决美中贸易争端，美国政府当前的策略注定会失败。面对现实，美方应切换“思维模式”和“行为方式”，认识到中美合则两利、斗则俱伤的历史规律，尽快让两国经贸关系回归正轨。

再次，美国在中美双边经贸谈判中多次反复、意向模糊，也令其国际信誉降级。中美经贸往来体量大、覆盖广、涉及多元，产生一些矛盾分歧在所难免。一直以来，中方都是双边关系健康发展的建设者。面对分歧，中国始终从维护两国共同利益和世界贸易秩序大局出发，以极大的耐心和诚意回应美国关切，同美国进行多轮对话磋商，提出务实解决方案。

然而，美国政府态度反复无常，避谈“双方不打贸易战”的共识，越过世贸组织多边机制，挑起贸易摩擦。众所周知，规则意识和契约精神是市场经济和现代国际秩序的基础。美国政府的一系列做法，不仅有损其国际信誉，也伤及其国际地位和战略利益。

明年，中美将迎来建交４０周年，四十当不惑。作为世界上最大的经济体，美方想要化解中美经贸摩擦的症结，获得国际社会的尊重，应改变立场，回归平等磋商，以实际行动补上“信誉缺口”，与中方携手维护中美经贸合作大局，共同推动世界经济复苏和发展。

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