专访：中国进博会将进一步提升印尼与中国经贸合作水平

“中国国际进口博览会（进博会）对印度尼西亚非常重要，将进一步提升印尼与中国的经贸合作水平。”印尼海洋统筹部长卢胡特日前在雅加达接受新华社专访时说。

卢胡特将作为印尼总统佐科的代表出席11月初在中国上海举办的首届中国国际进口博览会。他说，中国人口众多，市场巨大，举办进博会展示了中国的自信。

卢胡特说，印尼和中国产业互补性强，中国对印尼咖啡、棕榈油、可可果、橡胶等农产品需求广，进博会将进一步促进两国经贸合作。

卢胡特也坦承，中国虽是印尼第一大贸易伙伴，但印尼对中国的贸易逆差较大。这次进博会为印尼产品对华出口提供了平台，有利于平衡两国贸易，也有利于印尼发展，令两国经贸合作互利共赢。

卢胡特介绍说，印尼政府高度重视这次进博会，将派遣大型代表团参加，参展企业涵盖旅游业、制造业、农业等领域。“由于展位有限，印尼只预订到500平方米展区，这其实远远不够。”除了展示印尼优质商品，印尼代表团还将在进博会期间举办活动大力推介印尼投资机会，利用这一平台吸引中国的资金和技术。

卢胡特自2016年7月起担任印尼海洋统筹部长，此前他曾先后担任印尼总统府幕僚长及政治、法律和安全事务统筹部长。他还经常陪同总统佐科或作为佐科特使出访中国，见证了佐科执政以来印尼与中国双边关系的快速发展。

卢胡特强调，印尼欢迎中国提出的“一带一路”倡议，两国在“一带一路”框架下的各项合作大有可为，印尼在吸引中国投资方面还有巨大潜力可挖掘。

卢胡特说，中国目前是印尼最大的外资来源地之一，为印尼带来了先进技术。中国企业在印尼中苏拉威西省投资的中印尼合作青山工业园区提升了印尼矿产品出口附加值，推动了印尼镍铁工业发展，是两国互利共赢合作的代表。

卢胡特还说，旅游业是印尼的支柱产业之一，印尼正通过改善旅游基础设施、增加两国直飞航班、新增酒店客房和提升服务质量等措施来吸引更多中国游客。（记者余谦梁 郑世波）

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