白俄罗斯官员赞赏白中双方交通建设合作

白俄罗斯交通运输部长西瓦克２３日在明斯克表示，白方赞赏白中双方在白俄罗斯交通建设领域成功开展合作。

西瓦克当天对新华社记者表示，目前白俄罗斯铁路部门正与中方伙伴开展合作，对白俄罗斯一段约１６０公里的铁路进行电气化改造。在此之前，白中双方已合作完成了白俄罗斯三段铁路的电气化改造，并从中方购买了数十台电力机车，有效提高了白俄罗斯相关铁路线路的客货运输效率。

他表示，白中两国在白俄罗斯公路建设方面也充分展开合作。已完成的对白境内５号公路的升级改造，成为两国在共建跨欧洲交通走廊、推动基础设施建设领域务实合作的示范性工程项目。欢迎中方建设单位参与白俄罗斯未来实施的其他公路升级改造项目，他认为双方在白俄罗斯公路建设方面具有很好的合作前景。

西瓦克还说，近年来白中在物流运输领域的合作进展顺利，使过境白俄罗斯的集装箱运量不断增长。同时，白铁路部门还与中方伙伴合作，向中国发送集装箱班列，这有助于白俄罗斯扩大对华出口。（记者魏忠杰 李佳）

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