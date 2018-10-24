美国废除卡舒吉遇害案涉案人员签证

美国国务院23日宣布，废除沙特阿拉伯记者卡舒吉遇害案涉案人员的美国签证。美国总统特朗普同日称，沙特政府处理卡舒吉遇害案的方式是“最糟糕的遮掩行为”。

美国国务卿蓬佩奥当日在国务院记者会上宣布，美方废除涉嫌参与卡舒吉案件沙特人员的美国签证。这是美国第一次就卡舒吉案采取具体“惩罚”行动。

蓬佩奥说，美方经调查认为涉案人员包括沙特情报、法院和外交等部门的官员，美国会废除他们的赴美签证，美国还将采取其他手段惩罚卡舒吉案行凶者。

但蓬佩奥并未透露此次涉及的具体人数。美国国务院发言人诺尔特在会后对记者表示，此次共有21名沙特人被撤销签证。

特朗普当天在白宫对记者表示，他认为沙特在处理卡舒吉遇害案上的表现“很差”，是“最糟糕的遮掩行为”。特朗普并未详谈美方未来可能就案件采取的应对行动，仅透露前往土耳其和沙特进行调查的美方人员已在返回途中，他在听取汇报后能了解更多情况。

特朗普同时重申，沙特是美国在中东的重要盟友，也是美国的重要投资伙伴。

10月2日，卡舒吉进入沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆，办理与结婚相关手续。他的土耳其未婚妻说，卡舒吉进入领事馆后“再也没有出来”。20日，沙特检察机关宣布，经过初步调查，卡舒吉在领事馆因与他人发生肢体冲突而死亡。目前已有18名沙特籍涉案人员被捕。（记者 刘晨）

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