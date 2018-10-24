专访：“中国是我们的优先合作伙伴

“中国是我们的优先合作伙伴，期待与中国构建长期交流机制，深化音乐等文化领域合作。”法国广播公司总裁茜比尔·韦伊日前在接受新华社记者专访时说。

法国国家交响乐团隶属于法国广播公司，将于10月24日至11月3日在中国重庆、南宁、北京、珠海、南京和上海6座城市进行７场演出。

法国广播公司成立于1975年，目前下设7个广播电台，拥有4个音乐团体，是法国第一大广播电台集团，也是一个大型文化企业和音乐制作机构。

韦伊将在乐团巡演期间访问中国。她说，2010年法国国家交响乐团曾到中国巡演，反响热烈，本次巡演是时隔８年后首度重返中国。期待将法国音乐带给中国观众的同时，还可以此为契机开启两国艺术对话，通过建立定期巡演等长期交流机制，促进两国在音乐等文化领域的交流与合作。

韦伊说，法中两国有不少共同点，比如都拥有伟大的历史文化和悠久的音乐传统，我们应该加强与中国的合作，“希望每年都能有一个音乐团体前往中国进行巡演”。

“艺术的交流是双向的，我们也十分欢迎中国音乐和文化走进法国。”韦伊介绍说，目前，法国广播公司有不少与中国艺术家的合作项目，如计划明年法国国庆音乐会邀请中国音乐家，并在下一个演出季中演奏中国作曲家谭盾的新作《慈悲颂》等。

韦伊说，近年来中国涌现出大批音乐人才，受众的音乐品味不断提升，中国现已成为国际音乐舞台上的重要部分。中国在音乐领域的发展为法中音乐交流提供了土壤，希望通过此次巡演走近中国受众和音乐家，与他们分享法国音乐发展的经验和成果。

据悉，为促进两国音乐交流合作，巡演期间将举行“中国之友联合会”启动仪式。该联合会由法国广播公司和法兰西学会音乐和广播基金会发起，通过募集资金等方式为中国音乐家来法演出或作曲等合作项目提供支持。

韦伊于今年４月出任法国广播公司总裁，6月曾陪同法国总理菲利普访华，与中国音乐及媒体界代表进行了交流。中国在这两大领域的数字化发展让她印象深刻，也看到了广阔的合作空间和前景。

“法国广播公司录制了2000余场音乐会，资源丰富，而中国网络音乐平台发展迅速，合作潜力巨大。”韦伊认为，音乐是无须翻译的文化媒介，是法中文化交流的重要一环。她将在本次访问中会见中国数字平台代表，探讨合作机会。

中国媒体的数字化发展对法国广播公司也有借鉴意义。韦伊说，法国广播公司目前急需了解受众需求的变化，并将其广播服务投放至手机、视频网站等新平台。中国在数字化和人工智能领域处于国际领先地位，在分析用户需求以提供针对性信息方面十分先进，法国广播公司希望提供个性化的电台服务，中国的发展经验对于我们而言十分重要。（新华社记者 张曼）

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