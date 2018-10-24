百度与西班牙旅游部门合作服务中国游客

１０月２３日，在西班牙巴塞罗那的知名建筑米拉之家，到场的媒体和嘉宾正随着一个特殊的“导游”，触摸西班牙建筑大师高迪的艺术殿堂。这个精通高迪建筑、熟悉巴塞罗那交通、还会讲多国语言的“导游”就是只有巴掌大小的百度共享Ｗｉｆｉ翻译机。

“近年来，中国出境游客数量不断增长，百度共享Ｗｉｆｉ翻译机的设计初衷就是满足中国游客在境外使用Ｗｉｆｉ和跨语言交流的现实需求，”百度人工智能技术生态部项目经理、百度共享Ｗｉｆｉ翻译机相关负责人徐鸣告诉新华社记者。

如今，百度又为这个“贴身小翻译”提供了智能导览功能。当日发布的名为“与高迪同行”高迪建筑游线路，让游客只需跟随这个“人工智能导游”，就可以用中文轻松解决线路规划、交通、购票等一系列出行问题。西班牙旅游部门和科研机构组织专家，专门为百度共享Ｗｉｆｉ翻译机制作了详细的中文解说，结合百度人工智能技术，让中国游客可以全方位了解每座高迪建筑的前世今生。

米拉之家建于１９０６年至１９１２年间，是西班牙著名旅游景点。米拉之家总经理哈维尔·巴斯说：“中国游客对巴塞罗那的意义正变得越来越重要。我们希望和百度的合作可以让更多中国游客了解高迪，也为我们带来旅游市场新的增长机会。”

据介绍，下一步百度准备联合西班牙旅游部门，为该设备加入更多符合中国游客需求的西班牙深度自助游线路，提供更加丰富、更加个性化的中文语音讲解，并依靠机器深度学习技术，进一步提升游客的使用体验，让大家出国旅行的障碍越来越少。（记者郭求达 冯俊伟）

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