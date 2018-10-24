沙特“未来投资倡议”首日签署550亿美元协议

沙特阿拉伯２０１８年“未来投资倡议”大会２３日在首都利雅得开幕。当天，沙特与外国投资者签订２５项合作协议，总金额达５５０亿美元。

据“未来投资倡议”大会主办方介绍，沙特与外国投资者签订的２５项合作协议涉及能源、石油化工和交通运输行业，包括麦麦高铁项目第二期、吉达至利雅得铁路项目等。

沙特公共投资基金负责人亚西尔·鲁迈延致开幕辞时说，“未来投资倡议”大会是一个国际平台，致力于探索未来发展的趋势和机遇，定义产业未来，确保投资促进世界持续繁荣和发展。

鲁迈延还宣布，“未来投资倡议”大会将不再仅是每年举办一次的活动，而将成为一个拥有独立董事会和执行总裁的新机构，配备专门的工作人员和办公场所。

本届“未来投资倡议”大会为期三天，计划举办超３５场会议，吸引来自１４０多家企业和组织的约１５０名发言代表，重点讨论投资转型、技术革新和人类潜能提升三大主题。

受沙特籍记者卡舒吉死亡事件影响，多名受邀出席“未来投资倡议”大会的国际政商界人士取消了赴会行程。（记者涂一帆 王波）

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)