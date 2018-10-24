联合国副秘书长警告也门面临特大饥荒

联合国负责人道主义事务的副秘书长洛科克23日警告说，一场迫在眉睫的特大饥荒将席卷也门，估计面临饥荒的人口将达到1400万，约占全国总人口的一半。

洛科克在向安理会通报也门人道主义局势时说，也门饥荒的规模将达到所有当今人道救援人员职业生涯中所未见的情形。他上个月向安理会通报局势时估计也门面临饥荒的人口将达1100万，但最新的评估是，这一数字将达1400万，大约是也门全国总人口的一半。

他说，由于内战经年，数以百万计的也门人靠食品救援生存，但救援仅仅能够保证这些人活命，他们的免疫系统面临崩溃，很容易罹患营养不良症、霍乱或其他疾病。

洛科克表示，造成这一危急局面的原因是荷台达战事和也门国内经济形势的恶化。6月中旬以来，荷台达战事已导致57万人流离失所。目前，连接荷台达港和首都萨那的重要交通线中断，严重影响货物往来和人道救援物资运输。荷台达战事如果不停止，将严重冲击人道救援。

他说，也门经济形势的恶化加剧了该国人道主义灾难。自2015年以来，也门的国内生产总值下降了一半，60万个工作机会丧失，超过80%的也门人目前生活在贫困线以下。

洛科克呼吁有关各方实现人道主义停火并积极谋求结束冲突，保证食品和关键物资运输，向也门中央银行注入大量外汇以缓解经济困境，同时加大对人道主义救援的注资和支持。（记者 尚绪谦）

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