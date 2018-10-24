美国国家安全顾问：特朗普和普京将于11月在巴黎会晤

据《金融时报》10月24日消息，美国国家安全顾问23日表示，特朗普和普京将在下月举行的一场国际活动的间隙期间在巴黎会晤，这是美俄总统在今年7月赫尔辛基峰会以来的首次双边会谈。

博尔顿在莫斯科对记者说，两位总统将在11月11日举行的第一次世界大战100周年纪念活动期间会晤。

俄罗斯国际文传电讯社援引普京的助手尤里·乌沙科夫的谈话称，“已就两位总统在巴黎举行的第一次世界大战100周年纪念活动期间进行接触的可能性达成了初步协议。”

几天前，美国总统公布了其退出与俄罗斯达成的核武器协议的计划。

报道称，博尔顿此次访俄与俄罗斯总统普京的会晤因特朗普周末决定退出《中程导弹条约》而被蒙上阴影，特朗普声称俄罗斯违反了这一条约。

“老实说，有时候看到美国对俄罗斯采取完全无端的、我们不能称其为友好的行动，我们颇感意外，”普京对博尔顿表示。

“最近我们听说美国打算退出《中程导弹条约》，我们了解到美国行政当局内部对《新削减战略武器条约》延期的必要性有质疑，我们听说美国打算在太空部署反弹道导弹系统的某些元素，”普京说。

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