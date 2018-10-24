特稿：亲望亲好　邻望邻好——写在新中国首次周边外交工作座谈会召开五周年之际

“亲望亲好，邻望邻好。”２０１３年１０月２４日至２５日，在新中国成立以来首次举行的周边外交工作座谈会上，中国提出周边外交的基本方针是，坚持与邻为善、以邻为伴，坚持睦邻、安邻、富邻，突出体现亲、诚、惠、容的理念。

５年来，中国积极运筹周边外交，妥处分歧，增进互信，深化互利合作，夯实民意基础，打造周边命运共同体，为推动建设新型国际关系、构建人类命运共同体树立典范。

和而不同的政治智慧

俯瞰中国版图，东临太平洋，西抵欧亚大陆腹地，邻国众多。中国主张与周边国家和睦相处，倡导和而不同，维持和平稳定大局。

常见面，多走动。５年来，中国领导人足迹遍布周边，引领中国与周边国家关系不断向前发展，让邻国真切感受到中国的善意和诚意。

中日两国，一衣带水。过去一段时间，领土争端、历史问题等阻碍两国关系发展。在双方共同努力下，中日关系近来改善势头持续加强。本月２５日至２７日，日本首相安倍晋三将对中国进行正式访问。这是日本首相时隔７年正式访华。

２０１７年，洞朗事件一度让中印关系蒙上阴影。２０１８年４月底，中印领导人在武汉举行非正式会晤，为中印关系翻开新的一页。

在南海问题上，中国与东盟国家今年８月就“南海行为准则”形成单一磋商文本草案，南海地区各国共同打造和平之海、友谊之海、合作之海的努力取得新进展。

朝鲜半岛问题出现新机遇，离不开中国的坚持与推动。中国始终坚持通过对话协商解决问题，始终致力于实现半岛无核化和半岛和平稳定，推动有关各方谈起来、谈下去，为解决朝鲜半岛问题发挥独特作用。

近年来，中国在坚定维护国家主权、安全、发展利益同时，与周边国家持续增进互信、密切沟通，周边局势保持平稳，周边合作日益深化，彰显中国外交的厚重底蕴和深邃智慧。

互利共赢的真诚合作

“中国欢迎周边国家搭乘中国发展‘快车’‘便车’，让中国发展成果更多惠及周边，让大家一起过上好日子。”近年来，中国加大同周边国家互惠互利合作力度，推动区域共同发展。“一带一路”，这一中国向世界提供的公共产品，日益枝繁叶茂、不断开花结果，为中国周边国家带来巨大发展机遇。

５年来，从中巴经济走廊到中蒙俄经济走廊，从新亚欧大陆桥到中国－中南半岛经济走廊，“一带一路”建设连点成线，织线成网，夯实了中国与周边国家的互联互通，增进了中国与周边国家的利益共融。

老挝是东南亚唯一内陆国。中老铁路建成后，老挝将由“陆锁国”变为“陆联国”。“（中老）铁路让我的生活有了新希望，我的未来也会与这条铁路息息相关。”进入中老铁路工程队项目部工作的２１岁单身母亲汶米·彭米赛说。

“东盟与中国在‘一带一路’框架下加强合作，不仅有利于增强本地区人民福祉，还将提升东盟的地位。”菲律宾众议长阿罗约说，“一带一路”与菲律宾正在进行的“大建特建”基础设施建设计划相吻合，菲律宾非常希望加强与中国在科技、人才、工程建设等多方面合作，推进国内经济发展。

韩国总统文在寅去年１２月访华期间表示，韩方愿积极参与共建“一带一路”。国际舆论普遍认为，“一带一路”倡议不仅为沿线国家基础设施建设、科技发展等带来契机，也成为世界经济增长的助推器。

命运与共的暖心之举

同舟共济，守望相助。５年来，中国顺民意、惠民生，帮助周边国家应对挑战，为双边关系发展打下坚实民意基础，为构筑周边命运共同体写下生动注脚。

患难见真情。本月９日，载有帐篷、净水器和发电机等中国政府首批人道主义救援物资的包机缓缓降落在印尼巴厘巴板机场，物资于当晚陆续运抵灾区。印尼中苏拉威西省遭遇强震与海啸后，中国政府、企业、民间团体和个人，纷纷伸出援手，参与灾区救援和重建。

久旱送甘流。２０１５年年底以来，受厄尔尼诺现象影响，澜沧江－湄公河流域各国遭受不同程度旱灾。值此关键时刻，中国克服自身困难，科学调剂，为下游应急补水，帮助友邻抗旱。泰国、柬埔寨等国领导人纷纷对中国补水之举表示感谢和赞赏。

在缅甸语中，“胞波”意指兄弟。中国医疗机构的缅甸“光明行”，是中缅“胞波”情谊的真实写照。目前，已有１０多家中国医疗和慈善机构在缅甸累计开展数十次“光明行”义诊活动，为当地６０００多名患者成功实施白内障手术，为数千家庭点亮新生活。

和而不同，合作共赢。近年来，中国与周边国家携手互助，患难与共，让命运共同体的意识不断落地生根。展望未来，中国周边外交将继续书写构建命运共同体的美好篇章。（记者闫亮）

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