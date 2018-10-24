新版《列国志》与《国际组织志》联合编委会第一次会议在京召开

图片由中国社会科学院提供

人民网讯 由社会科学文献出版社主办的“新版《列国志》与《国际组织志》联合编委会第一次会议暨国际组织数据库发布仪式”23日下午在北京举行。中国社会科学院院长谢伏瞻，中共中央对外联络部原副部长于洪君，北京大学区域与国别研究院院长钱乘旦，外交学院院长秦亚青，教育部国别和区域研究工作秘书处秘书长、北京语言大学阿拉伯研究院院长罗林，中国社会科学院国际合作局局长王镭，社会科学文献出版社社长谢寿光以及来自全国高校、科研机构专家学者50余人出席本次会议。会议由中国社会科学院科研局局长马援主持。

中国社会科学院院长谢伏瞻在讲话中指出，今年是中国改革开放40周年，40年来，中国坚持对外开放，在走向世界的过程中实现了自身跨越式发展。随着“一带一路”建设的有序推进和人类命运共同体观念的广泛传播，中国需要进一步增进对世界各国的了解，深入掌握各国的政治、经济、文化、社会等方面的情况，为开展区域合作提供参考。这既为《列国志》的修订完善提供了难得的机遇，同时也提出了更高的要求。作为全面介绍世界各国发展情况的系列丛书，《列国志》需要不断修订再版，不断为读者提供新的国别知识。新版《列国志》项目的一个重要变化是将《国际组织志》作为《列国志》子项目单独编撰出版，这对于推进全球治理体系改革和建设，建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，构建人类命运共同体具有重要意义。

作为新版《列国志》与《国际组织志》联合编委会主任，谢伏瞻院长对编委提出三点希望：第一，围绕党和国家工作大局推进新版《列国志》项目，加快“一带一路”沿线国家国别志的修订和出版；第二，加强项目规划，确保各卷内容定期更新；第三，将《列国志》打造成一个开放平台、精品工程，欢迎全国各高校、科研机构的研究人员积极参与进来，集思广益、群策群力，共同把项目做好。

社会科学文献年出版社社长谢寿光在发言中讲到，《列国志》项目经过二十年发展，已经从一个单纯的国别研究项目发展为一个全国性的国别区域研究平台。我们希望通过联合编委会，一方面能够得到中国社会科学院的进一步支持，另一方面也希望能够与全国各高校及研究机构加强合作，在加快推进《列国志》项目的同时，推出更多、更好的国别区域研究系列成果。

新版《列国志》与《国际组织志》联合编委会聘书颁发仪式随后举行。本届联合编委会共有委员52人，覆盖中国社会科学院和全国国别区域研究领域的知名高校与研究机构，中国社会科学院院长谢伏瞻出任编委会主任。

聘书颁发仪式结束后，中国社会科学院院长谢伏瞻、中共中央对外联络部原副部长于洪君、北京大学区域与国别研究院院长钱乘旦、外交学院院长秦亚青、中国社会科学院科研局局长马援、中国社会科学院国际合作局局长王镭、社会科学文献出版社社长谢寿光共同上台按动按钮，见证了 “国际组织数据库”上线启动。

研究国际国别问题需要大量详实可靠的资料，传统出版物能够提供可靠的资料，但是搜集起来耗时耗力。网络为学术研究提供了便捷高效的资料获取途径，但是资料繁杂，信息正确率不高。中国社会科学院国际合作局局长王镭介绍到，在这样的背景下，中国社会科学院国际合作局于2015年启动了《列国志》国际调研与交流项目，分为修订和新增两个类别。三年共资助65种，其中包含国际组织志22种。《列国志》国际调研与交流项目一经启动，便受到国际研究学部各所研究人员的欢迎，从参与项目人员的反馈来看，该项目在在提高志书撰写质量、加深对对象国及国际组织的认知程度、拓宽中国社会科学院对外交流与合作渠道、加强国际研究人才培养与队伍建设几方面发挥了重要作用。

社会科学文献出版社国别区域与全球治理出版中心主任张晓莉介绍了新版《列国志》与《国际组织志》项目的运作情况。以国际组织为单位，国际组织数据库整合全球主要国际组织的名录信息、正式文件、国内外相关研究成果和学界资讯。国际组织数据库内容资源持续更新，资源类型包括资讯、图书、报告等，涉及国际政治、国际贸易、环境保护、地区安全等诸多国际议题，将为各界了解全球国际组织发展动态、跟踪全球热点议题、分析国际组织发展趋势提供一站式资源搜索和知识服务。

(责编：贾文婷、杨牧)