3年，5万印度人死在铁路上

印度铁路部门日前发布了一组令人心惊的数据：最近3年，印度全国近5万人死于铁路事故。这些受害者并非死于火车脱轨一类的严重事故，而是一些完全能规避的事故。民众安全意识匮乏、铁路当局防范工作缺失，引发印度舆论的高度关切。

据《印度时报》22日报道，旁遮普邦19日发生特大铁路事故，造成61人死亡、72人受伤，这起惨案惊动了印度总理办公室。类似惨案绝非孤立事件。根据印度铁路部门近期发布的数据显示，2015年至2017年，近5万名“路人”在铁路上被火车撞死，很多人都死于某些不负责任的个人行为：比如为了抄近路而穿行铁路，有些人喜欢沿着铁轨溜达，他们甚至一边走还一边打电话或者戴耳机听音乐，丝毫没有意识到自己已经大难临头。

不过，舆论更关注的是国家铁路运营部门将采取哪些措施规避这类惨剧的发生。《印度快报》称，铁路部门已经改进措施，提升铁路安全保障。这些措施包括定时发送提醒通知，在沿线建隔离墙、设立警告标语等。

也有印度人认为，民众的安全意识和“素质”亟待提高，这种事故不能全归咎于政府。报道说，擅自进入铁路区域在印度属于非法行为，肇事者将面临起诉并被处以罚金。截至9月，印度铁路执法部门今年已逮捕12万多名肇事者，并收缴总额为2940万卢比(约合277万元人民币)的罚金。(高文宇)

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