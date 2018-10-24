儿子“大嘴”惹祸 巴西极右翼总统候选人“灭火”

巴西总统候选人雅伊尔·博尔索纳罗22日公开责备儿子爱德华多，缘由是后者声称可以动用军队关闭联邦最高法院。

竞争对手批评博尔索纳罗的政见危及巴西民主和司法。这名极右翼候选人辩解，儿子已经道歉，事情可以“翻篇”。

【闯祸】

一段视频上周末引爆巴西社交媒体网络。视频中，爱德华多在一间教室内说，如果联邦最高法院阻止博尔索纳罗当选总统，可动用军队强行关闭。视频拍摄时间是7月。

他说：“都用不着吉普车。派一个小兵，一名下士，就足以关闭STF（联邦最高法院）。”

博尔索纳罗现年63岁，军人出身，曾为1964年至1985年军政府统治辩护。他打算当选后任命数名军方将领出任内阁成员。

爱德华多34岁，以律师为职业，2015年起出任国会众议员，与出任众议员将近30年的父亲政见相似。他22日在社交媒体“推特”上传另一段视频，继续批评最高法院，说应该按照父亲的提议，把最高法院法官从11人增加至21人。

在博尔索纳罗竞争对手、劳工党候选人费尔南多·阿达看来，这一提议旨在削弱现有法官的权力。

【挨批】

爱德华多的视频曝光，各方批评随之而来，联邦大法官尤为不满。

联邦最高法院首席大法官若泽·安东尼奥·迪亚斯·托福利发表一份声明，认定攻击司法等于攻击民主，要求所有政府部门遵守宪法。

最年长的大法官塞尔索·梅洛把爱德华多称作“政变贩子”，批评这名年轻议员不尊重宪法，所持“不可容忍的专制观点”威胁巴西民主体制。

另一名大法官亚历山大·莫赖斯认定，威胁关闭最高法院可能违反有关国家安全的法律，要求检察机关着手调查。“你不能拿民主、法律和国家的稳定开玩笑。”

【辩解】

博尔索纳罗22日出面替儿子“灭火”。他接受巴西电视系统(SBT)电视网采访，声称：“我警告过儿子。那是他的责任。他已经道歉。”

他替儿子解释说，事情发生在将近4个月前，当时有人做“无意义”提问，爱德华多给出“可笑”回答。

博尔索纳罗承认司法的重要性，但否认需要追究儿子的责任。“对我们来说，这件事已经翻篇。”

巴西定于28日举行总统选举第二轮投票，由博尔索纳罗与阿达对决。22日发布的民意调查结果显示，博尔索纳罗获得57%选民支持，领先阿达14个百分点。

阿达22日呼吁选民“抛弃专制传统”，否则国家将“陷入危险”。“如果他有胆在选举（结束）前威胁民主，那大家觉得他赢了（总统选举）以后会怎么做？”（刘秀玲）（新华社专特稿）

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