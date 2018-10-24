是否叫停向沙特出口武器 西方军售国态度各异

加拿大政府22日说，有意冻结一项对沙特阿拉伯的军售协议。德国政府先前作类似姿态，呼吁其他向沙特出口武器的国家效仿。

美国总统唐纳德·特朗普同一天催促沙特加快调查记者死亡事件，同时继续为对沙特军售辩护。

作为沙特军火的另一个大卖家，法国避谈是否冻结军售。

【加德备冻结】

加拿大总理贾斯廷·特鲁多22日告诉议会：“我们强烈要求、期待，加拿大出口（的武器）能以充分尊重人权的方式得到使用。以往担忧出口品遭滥用，我们会冻结出口许可。我们不会犹豫再次这样做。”

特鲁多当天召集政府“事件响应工作组”开会讨论沙特籍记者贾迈勒·卡舒吉在沙特驻土耳其伊斯坦布尔市领事馆内死亡事件。这种会议由加拿大政府部长和高级官员出席，通常在国家危机期间召开，或者涉及发生在外国、对加拿大产生重大影响的事件。

加拿大总理府说，沙特方面的说辞“前后矛盾、缺乏可信度”。

特鲁多没有说是否打算取消2014年由时任政府与沙特签署的军售协议。按照那份金额数十亿美元的协议，加拿大向沙特出口轻型装甲车，由美国军工企业通用动力公司加拿大分公司生产。

加拿大与沙特最近几个月关系紧张。加方要求沙特释放遭逮捕的“维权人士”，沙特认定加方干涉内政，驱逐加拿大大使，召回驻加大使，暂停与加拿大之间全部新的贸易和投资项目。

德国与加拿大姿态相似。对沙特军售在德国国内一直遭遇阻力。德国总理安格拉·默克尔21日有意暂停向沙特出口武器。按照路透社的说法，德方呼吁更多武器出口国“跟进”，直至卡舒吉死亡事件真相大白。

【美国再辩护】

作为沙特军火的最大卖家，美国似乎不为所动。

美国总统唐纳德·特朗普先前承诺，沙特如果杀害卡舒吉属实，将面临“严厉惩罚”，但美方不会考虑削减对沙特军售。特朗普坚持己见在国内承受不少压力。沙特近些年在也门的军事行动招致部分美国议员不满。

特朗普22日告诉媒体记者，沙特方面先前说完成调查可能需要一个月，他觉得时间有点长，“他们必须加快调查”。

只是，谈及对沙特军售，特朗普语调变软，继续为军售辩护，认为不能把卡舒吉事件与两国经济关系混为一谈。

“我不想失去那些正在落到我们国家的投资，”他告诉《今日美国报》记者，“我不想失去100万个就业岗位。我不想失去相当于1100亿美元的投资。”

特朗普去年5月访问沙特时签署军售协议，所涉金额为1100亿美元。不过，按照《今日美国报》的说法，合同金额迄今只有430亿美元。

【法国兜圈子】

法国要求沙特就卡舒吉死因“讲清楚”，但涉及军售不愿站队。

法国外交部发言人奥利维耶·戈万22日在一场例行记者会上说，法国武器出口管制政策严格，具体决定由一个跨部门委员会对事件作分析后得出。“这种办法适用于对沙特的军售。”

据法国国防部数据，沙特2008年至2017年是法制武器第二大买家。

法国国防部长弗洛朗斯·帕利上周告诉国民议会，武器销售对促进法国就业至关重要。

路透社报道，法国与沙特外交和经贸关系紧密，能源、金融和安全领域合作不少。在法国看来，对沙特军售是法国在中东发挥影响力、在沙特和伊朗这两个地区大国之间搞平衡的工具之一。

一名要求不公开姓名的法国政府部长说：“如果损失在中东的影响力，法国失去的远不只是军售订单。”（杜鹃）（新华社专特稿）

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