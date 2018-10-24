阿富汗再现“制服杀手”袭击 北约士兵一死两伤

北大西洋公约组织驻阿富汗部队的一名捷克士兵22日在西部赫拉特省遭一名阿富汗安全部队士兵射杀，两名捷克士兵受伤。

总部设在阿首都喀布尔的北约“坚定支持”特派团当天发布初步调查结果，显示这是阿富汗一周内发生的第二次“制服杀手”袭击，即阿富汗士兵或身穿军装、警服的阿富汗人枪击美军和其他北约国家士兵。

捷克国防部说，捷克士兵乘坐的汽车在赫拉特省南部信丹德地区一座军事基地遇袭。受伤士兵在喀布尔以北巴格拉姆镇一家军队医院接受治疗，没有生命危险。路透社报道，信丹德地区长期盘踞大量塔利班武装人员。

阿富汗政府没有证实袭击者的身份。塔利班发言人卡里·优素福·艾哈迈迪说，袭击者是这一反政府武装安插在安全部队的“卧底”。

阿富汗南部坎大哈省警察局局长、安全局局长18日在省会坎大哈市遭一名警卫射杀。美国驻阿部队和北约部队最高指挥官斯科特·米勒事发时在场，躲过一劫。“坚定支持”特派团22日证实，13名伤员包括美国陆军准将杰弗里·斯迈利和另一名美方官员。

北约部队过去几个月遭遇多起“制服杀手”袭击。美国每日来电网站报道，针对美军的“制服杀手”袭击自2012年达到顶峰后下降，类似事件仍对阿富汗军警构成威胁。据美国国防部数据，去年12月至今年5月，阿富汗发生47起“绿袭绿”事件、即阿富汗军警遭到内部成员袭击。

捷克现阶段在阿富汗驻军大约350人。三名捷克士兵8月在一起自杀式炸弹袭击中身亡。这是捷克军方近4年来在海外执行任务死亡人数最多的事件。【新华社微特稿】（王逸君）

(责编：徐丹(实习生)、樊海旭)