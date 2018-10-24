国际雕塑营联盟雕塑展北京站举办

人民网北京10月23日电 （记者 王珏）近日，“2018国际雕塑营联盟 北京站——通河创作营架上雕塑展”在北京市西城区第一文化馆举办，此次展览作为庆祝中国和乌拉圭建交30周年的文化活动之一，乌拉圭东岸共和国驻华大使费尔南多·卢格里斯出席开幕式，并接受国际雕塑创作营联盟（ISSA）秘书长刘洋颁发的荣誉委员证书，成为ISSA的荣誉委员。

此次参展的19位艺术家来自五大洲，他们大部分都参加过黑龙江通河国际雕塑创作营。本次展览共展出作品22件，采用石材、金属等表现形式，生动诠释雕塑。2018年正值中华人民共和国和乌拉圭东岸共和国建交30周年，本次展览也借此致敬中乌两国30年友谊。

据悉，本次展览由国际雕塑创作营联盟、黑龙江省通河县人民政府、乌拉圭东岸共和国驻华大使馆联合主办，中国太平洋学会海洋雕塑文化研究分会协办，北京市西城区第一文化馆、古云文化传媒（北京）有限公司承办。自2017年起，通河已连续举办两届国际雕塑创作营，取得了非凡成果，黑龙江省唯一的雕塑公园现已落成，成为永久的旅游景点及城市地标。

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