海鲜、矿产、能源、物流、旅游……比尔·波普列出了长长一串名单，向本报记者讲述中美贸易争端将如何冲击阿拉斯加州的相关行业。“我们对关税和当前的贸易紧张局势深感担心，这会让我们失去数年努力建立的经贸联系与合作机会。”

比尔·波普是安克雷奇经济开发公司的总裁兼首席执行官。该机构代表当地265家企业、超过5万名员工，旨在开拓外部市场机遇，中国是重点之一。走进他那间三面向海的办公室，访华时的合影、出席中美省州长论坛证件以及纪念品等赫然在目。

针对美国领导人前不久在华盛顿就美中关系演讲时渲染的“美国吃亏论”，波普不以为然：“阿拉斯加在这个问题上看法完全不同。阿拉斯加是美国离中国最近的州，我们从中国发展中看到巨大机遇。”阿拉斯加经济总量大约528亿美元，对华出口达13亿美元。波普说，在该公司代表的企业中，无论大企业还是中小企业，都对开展对华经贸合作怀有浓烈兴趣。

对阿拉斯加地缘优势的深入挖掘，将带来更多对华合作机会。“如果从哈尔滨直飞安克雷奇，只需约6个半小时。”波普期望明年能开通阿拉斯加直飞中国的航班，吸引更多中国游客。“阿拉斯加旅游旺季通常是从5月到9月，但是去年冬天已有许多中国旅行团来到阿拉斯加，从安克雷奇坐火车去费尔班克斯看北极光。”波普说，长达7个月的旅游淡季如能吸引更多中国游客，有助于充分利用当地自然资源、创造更多全年性工作岗位，是对全州经济的有力促进。“这对许多冬季收入猛降的地区来说尤其重要，人们再也不必为冬季游客骤减而担忧。”

然而，本届美国政府挑起的贸易争端给这一切带来了巨大的不确定性。在波普看来，贸易争端不仅冲击相应行业，更是“对合作机遇的损害”，工作岗位将因此流失，许多民众、特别是农村地区民众的生活，将受到明显影响。

“如果海鲜出口由于贸易争端而大幅减少，从东南至西南沿海的许多地区都会受到直接冲击。”波普说，阿拉斯加沿海地区通常以海产品销售为经济基础，野生三文鱼是主打产品之一。为开拓中国市场，波普的团队一直在同阿里巴巴接洽。“贸易争端激化可能影响我们开发中国海鲜市场的努力，开拓新的替代市场十分困难，至少需要几年时间。”

空运物流是另一个可能受损的领域。因为靠近亚洲的独特地理位置，阿拉斯加第一大城市安克雷奇如今是全球第五大航空货运港，许多航空企业为了减少飞机航油载量、提升货运效率，都选择在安克雷奇中转，平均每周有大约500架宽体喷气飞机在当地机场降落。80%来自亚洲的空运货物进入美国的第一站就是安克雷奇国际机场。波普介绍说，机场是安克雷奇的主要就业创造者，当地1/10的工作与航空运输有关。他告诉记者，仅中国航空油料集团有限公司每年就向安克雷奇机场运送大约20万吨航空油料。“一场全面的贸易争端显然会影响到我们的机场，它可能会大大减少来自中国的空运货物。我们正对此保持密切关注。”

展望未来，波普希望能以理性的态度处理分歧，继续将双赢合作向前推进。他认为，这不仅仅是为了提升经贸关系，也是为了加强两国人民的相互交流，在诸如我们是谁、对什么感兴趣、有何共同之处等根本性问题上增进了解。

（本报安克雷奇电）

《 人民日报 》（ 2018年10月24日 21 版）

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