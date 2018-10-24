意大利与欧盟“预算之争”愈演愈烈(国际视点)

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10月23日，欧盟委员会否决了意大利日前提交的2019年预算草案，并要求意大利政府未来3周内提交一份新的预算案。意大利副总理迪马约随即强硬回应欧盟，不会改变这份预算草案，坚持将财政赤字占国内生产总值（GDP）的比例提高至2.4%。

分析人士指出，出于政治和经济原因，意大利政府希望增加支出、刺激经济，但欧盟担心，意大利债务负担过重会累及整个欧元区稳定。可以预料，双方围绕预算问题的博弈还将继续，这也折射出欧洲经济一体化所面临的深层矛盾。

意大利——

一再强调提高赤字比例是为了刺激经济复苏

意大利新政府日前公布了2019年预算草案要点，建议意大利2019年财政赤字占GDP的比例升至2.4%，远超前政府设定的0.8%，引起欧盟方面强烈不满。

意大利政府一再强调提高赤字比例是为了刺激经济复苏。“考虑到意大利久久难以恢复的经济增长，制定这一预算案是一个艰难但必要的决定。”22日，意大利经济和财政部长特里亚致信欧盟委员会称，预算案对于激发经济潜能、扭转社会经济发展不利局面具有重要意义。但他同时承认，意大利提交的预算案不符合欧盟稳定经济发展的相关政策和规定。

意大利副总理迪马约23日表示，意大利政府在财政预算上的方向是对的，就算预算案遭到欧盟的否决，意大利也不会因此退缩。

最近几年，意大利经济增长停滞不前，债台高筑，成为经济复苏势头最弱的欧洲国家之一。目前，意大利债务占比高达132%，在欧元区仅低于希腊，政府支出之中8%用于支付债务利息。意大利本届政府由五星运动和联盟党联合执政，两党在竞选中把意大利国内经济低迷归罪于欧盟要求实施的紧缩政策，提出应扩大公共开支，改善民生和刺激经济。

此次提交的预算案内容包括将意大利人最低月收入水平调整为780欧元，给退休人员的最低养老金水平也将从原来的500欧元增加到这一数字。预算案还包括降低退休年龄、为企业规定单一税率、实施债务大赦等内容。这也是两党在选举期间做出的承诺。

尽管欧盟国家的反对声音此起彼伏，但意大利政府似乎不会轻易放弃其预算立场。意大利总理孔特表态，如果意大利仍继续前任政府所设定的财政路径，经济将陷入衰退。“若欧盟否决了意大利的预算案，意大利愿就此与欧盟展开建设性对话。意大利必须扭转经济的负面趋势，这样其他欧盟国家也能受益。”

意大利副总理、内政部长萨尔维尼表示，这项预算不会创造奇迹，但可以给成千上万的年轻人创造工作机会，预算案着眼未来，即便承受压力，意大利政府也不会轻易让步。

意大利《共和国报》分析称，考虑到意大利联合政府向选民承诺增加福利支出，要两大执政党牺牲选票向欧盟让步的可能性不大。

欧盟——

指责意大利背离紧缩承诺，与欧盟财政路线“渐行渐远”

2009年欧债危机以来，欧盟一直要求债务水平较高的意大利等南欧国家实行财政紧缩，从而降低负债率，保证欧元区整体稳定。

“如果我们接受意大利不遵守欧盟规定、批准预算案，将招致欧盟其他国家的强烈抨击。”欧盟委员会主席容克表示，意大利破坏了欧洲团结。他同时警告，若意大利无视欧盟规则，将引发希腊式的银行业危机。

欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯23日表示，意大利的预算案可能对整个欧元集团造成伤害，欧盟别无选择，只能否决意大利的预算案，“欧盟委员会第一次不得不要求一个国家修改其预算案”。

东布罗夫斯基斯与欧盟委员会经济专员莫斯科维奇日前向意大利发出联名信称，意大利的预算案与欧盟财政路线“渐行渐远”，意政府正在背离今年7月包括意大利在内的欧盟成员国一致同意的将2019年财政赤字占GDP比例降低0.6%的紧缩承诺。

“意大利可以制定自己的财政预算政策，但是要符合规则。”莫斯科维奇表示，这一预算案并不能带来经济增长，最终意大利要为此偿还债务，要为赤字埋单的还是意大利民众。东布罗夫斯基斯也认为，预算案无助于意大利经济增长，还将进一步推高公共债务，最终适得其反。

预算案同样引起欧盟其他成员国的担忧。德国财政部长肖尔茨称，意大利必须对其债务“谨慎行事”；奥地利总理库尔茨也支持欧盟否决这一预算案，除非意大利方面作出修改。

“既然加入欧盟这样的一个‘俱乐部’，所有欧盟成员国就必须遵守规则。”国际货币基金组织总裁拉加德在谈及意大利预算案时强调。

舆论——

“预算之争”折射出欧洲经济一体化所面临的深层矛盾

眼下，欧盟的反对与意大利政府的坚持，让这场“预算之争”愈演愈烈。据报道，一名欧盟委员会高官透露，当前形势“微妙”，一方面，欧盟不希望和意大利政府爆发全面冲突，另一方面欧盟不可能给这样的预算“开绿灯”。

欧盟的官员和经济学家普遍认为，虽然2.4%的财政赤字比例仍低于欧盟规定的3%上限，但无疑会增加意大利负债率，使欧洲中央银行左右为难。近几年来，欧洲央行一直在买入意大利国债，以维持该国较低的融资利率。欧洲央行行长德拉吉向意大利发出警告，如果意大利预算案谈判失败，不要指望欧洲央行挽救局面。

彭博社23日称，意大利的预算被否决，意大利和欧盟接下来将就如何降低赤字问题进行讨论。如果无法达成共识，欧盟有可能对意大利采取惩罚性措施。

“欧盟现在面临着不乐观的选择，最终也可能试图与意大利政府达成妥协，允许其提高财政赤字。”德国《商报》分析认为，意大利在预算案、呼吁欧盟解除对俄罗斯制裁等做法上正不断打破欧盟规则，这将进一步破坏欧盟内部团结。

目前，欧盟和意大利围绕预算问题的博弈已引起金融市场波动，并将给欧盟及欧元区市场带来更多隐忧。国际评级机构穆迪已将意大利债务评级由Baa2下调至Baa3，理由是意大利财政状况因新制定的预算案变得更加脆弱，财政赤字将高于预期。新加坡星展银行外汇策略师菲利浦·威表示，如果近期看不到双方妥协迹象，欧元区的市场信心将进一步遭受打击。

欧盟与意大利“预算之争”还引发舆论担忧，欧盟对抗意大利的局面将进一步激发欧盟境内民粹主义的蔓延。这将对明年举行的欧洲议会选举产生负面影响。

有评论指出，出于政治和经济原因，欧盟和意大利“预算之争”一时恐难以收场，这也折射出欧洲经济一体化所面临的深层矛盾。欧元区国家经济结构、发展水平和福利政策等方面存在差异，如何在成员国经济发展和欧元区整体稳定之间寻找平衡，如何弥补只有统一货币政策而无统一财政政策的制度缺陷，成为考验欧洲一体化的深层难题。

（本报罗马10月23日电）

《 人民日报 》（ 2018年10月24日 21 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)