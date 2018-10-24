蒙古国蒙古人民党主席、政府总理呼日勒苏赫和国家大呼拉尔主席恩赫包勒德会见李鸿忠

本报乌兰巴托10月23日电 （记者霍文）10月22日，蒙古国蒙古人民党主席、政府总理呼日勒苏赫和国家大呼拉尔主席恩赫包勒德在乌兰巴托分别会见中共中央政治局委员、天津市委书记李鸿忠。

李鸿忠表示，中国党和政府高度重视中蒙关系，始终将中蒙关系放在周边外交重要位置。习近平主席2014年成功访蒙，将中蒙关系提升为全面战略伙伴关系，为中蒙关系发展指明了方向。今年以来，两国领导人多次会晤，就深化中蒙关系达成一系列重要共识，双方政治互信持续增强，发展战略对接进一步提速。中方愿全面贯彻亲诚惠容理念，同蒙方一道落实好两国领导人达成的重要共识，推动中蒙全面战略伙伴关系迈上新台阶。

呼日勒苏赫和恩赫包勒德高度评价中共十八大以来以习近平总书记为核心的党中央带领全党全国人民奋斗取得的巨大成就，表示近年来蒙中关系发展顺利，各领域交流合作成果丰硕。蒙方愿同中方一道筑牢双边关系政治基础，深入对接两国发展战略，促进双方各领域务实合作，更好造福两国人民。

应蒙古国政府办公厅邀请，李鸿忠率中共代表团于10月21日至24日访蒙。其间，李鸿忠还分别会见了蒙古国政府副总理恩赫图布辛、政府办公厅主任赞丹沙塔尔、外长朝格特巴特尔和民主党主席额尔登，并同蒙方领导人共同见证了有关合作项目签约仪式。

《 人民日报 》（ 2018年10月24日 03 版）

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