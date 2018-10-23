原标题：欧盟敦促美国考虑退出《中导条约》后果

新华社布鲁塞尔１０月２３日电（记者 田栋栋）欧盟对外行动署２２日表示，《中导条约》促成冷战结束，且自生效以来一直是欧洲安全架构支柱，希望美国方面考虑退出这一条约将给自身、盟友乃至世界安全带来的后果。

欧盟对外行动署在当天就美国计划退出《中导条约》发表的声明中作出上述表态。在敦促美国方面慎重考虑退出条约的同时，欧盟对外行动署表示期待俄罗斯方面“以实质和透明方式消解外界对其（是否）遵守条约的严重关切”。

声明呼吁美俄双方进行建设性对话，以维护并确保《中导条约》得以“充分及可核查地”落实，“这对欧洲和全球安全至关重要”。声明强调，世界不需要新的军备竞赛，“这不会让任何人受益，相反会带来更多不稳定”。

美国总统特朗普２０日以俄罗斯长期违反条约及条约限制美方研发新武器为由，宣布美国将退出３０年前与苏联签署的《中导条约》。

针对特朗普表态，俄罗斯外交部与国家杜马表示，如果美方继续一意孤行退出《中导条约》，俄方将以军事技术及其他必要手段予以回应。

《中导条约》全称为《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》，于１９８７年１２月８日由时任美国总统里根与时任苏联领导人戈尔巴乔夫在华盛顿签署。该条约是自有核武器以来美苏首次达成的真正削减核军备的条约，被视为双方为限制军备竞赛迈出的重要一步。

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