中国海军和平方舟医院船访问安提瓜和巴布达

执行“和谐使命－２０１８”任务的中国海军和平方舟医院船２２日抵达安提瓜和巴布达首都圣约翰，开始对该国进行为期８天的友好访问。这是中国海军舰艇首访安提瓜和巴布达。

安提瓜和巴布达位于加勒比海小安的列斯群岛北部。上午１０时许，和平方舟驶抵圣约翰。安巴总督罗德尼·威廉斯偕夫人专程在码头迎接，并举行隆重欢迎仪式。安巴军乐队演奏中国和安巴国歌，当地民众表演传统舞蹈，热烈欢迎和平方舟。安巴卫生部长莫尔温·约瑟夫、外交部长保罗·格林和国防军参谋长特雷弗·托马斯等安巴官员，中国驻安巴大使王宪民率使馆工作人员、华侨华人、中资机构代表等参加欢迎仪式。

在欢迎仪式上，威廉斯总督致辞说，在安巴庆祝独立３７周年前夕，和平方舟到访，这是中国政府和人民送来的特殊节日礼物，此举深化了两国传统友谊，推动了两国交流合作不断向前迈进。约瑟夫、格林以及托马斯也分别致辞，对和平方舟到访表达欢迎，感谢中国对安巴国家建设发展和人民生活提供的巨大支持。

“和谐使命－２０１８”任务指挥员介绍说，和平方舟满载着和平、友谊到访安巴，将在船上主平台开展免费医疗服务，同时派遣医疗分队到当地残障中心服务，并派出救护直升机前往巴布达岛为民众提供诊疗，以最大努力造福当地民众。

王宪民说，今年是中国和安巴建交３５周年，和平方舟此次访问必将进一步强化两国医疗合作、增进两军相互了解、巩固两国人民友谊，为两国关系书写闪耀的新篇章。

欢迎仪式结束后，在“和谐使命－２０１８”任务指挥员和王宪民陪同下，威廉斯总督夫妇率安巴军政官员登上和平方舟参观，看望慰问医护人员。

和平方舟１９日圆满结束对多米尼克的友好访问后前往安提瓜和巴布达。（记者徐烨 江山）

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