“缘聚悉尼，情系厦门”博饼联欢会在悉尼举行

由澳大利亚厦门大学校友会（以下简称“厦大校友会”）与澳大利亚厦门商会暨联合会（以下简称“厦门商会暨联谊会”）联合举办的“缘聚悉尼，情系厦门”博饼联欢会21日在悉尼隆重举行。

这一天正是厦门大学校主陈嘉庚诞辰144周年纪念日，厦门大学校友总会特地发来贺电表示祝贺。中国驻悉尼总领馆领事孙彦涛、好市围市议员吴金莹、坎伯兰市议员黄堃等240位厦大校友及厦门乡亲参加了联欢会。

中国驻悉尼总领馆领事孙彦涛致辞。（图片由主办方提供）

会上，厦大校友会与厦门商会暨联谊会会长陈壬深切缅怀了厦门大学校主陈嘉庚，并回忆了自己年仅8个月就与鼓浪屿结缘的温情故事。她表示，希望通过举办博饼活动，唤起大家对最传统的闽南文化的一种记忆，并由此挖掘出对厦门的温暖回忆。

孙彦涛在会上大力肯定了澳大利亚厦门商会暨联谊会在创立仅半年的时间里取得的成绩，并对其为中澳之间各领域合作发展做出的贡献表示赞赏。他说，中澳之间有着非常密切的联系，希望商会暨联谊会在中澳两国之间加强沟通、促进交流的道路上不忘初心，越办越好。

吴金莹和黄堃也在致辞中对陈壬会长和厦门商会暨联谊会团队积极推动中澳两国双边贸易表示赞赏，希望其作为华人社团在社区里发挥更大的作用。

联欢会上举办了厦门传统的博饼活动和抽奖仪式。本次联欢会上还颁发了2018“厦商‘芙蓉杯’”徒步赛奖牌、厦门大学校友特别贡献奖等。

厦大校友会与厦门商会暨联谊会会长陈壬致辞（图片由主办方提供）

联欢活动上澳大利亚厦门大学校友会颁发“厦商‘芙蓉杯’徒步赛奖牌。（图片由主办方提供）

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)