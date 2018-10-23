英研发“人工智能临床医生”助提高败血症患者存活率

英国帝国理工学院２２日说，该大学研究人员领衔开发出一种人工智能系统，能帮助人类医生更好地做出败血症治疗决策，从而提高败血症患者存活率。

败血症是一种威胁生命的疾病，患者机体对炎症感染产生极端反应，导致组织和器官受损。治疗败血症的关键是正确施用注射液和药物，以帮助病人维持血压稳定，但目前的临床实践在这方面还存在一定挑战。

为更好地治疗败血症，帝国理工学院学者领衔的团队开发了一种“人工智能临床医生”系统，并用它分析了美国９．６万名败血症病患的医疗记录，过程中使用了机器学习的一个重要类型——强化学习，这让人工智能系统可快速学习如何做出决策并解决问题。相关成果已刊登在英国期刊《自然·医学》上。

研究人员说，与人类医生相比，“人工智能临床医生”能从海量数据中高效提取最有用信息，为每一位病患预测出最佳治疗策略。在９８％的情况下，“人工智能临床医生”给出的治疗决策都达到或超越人类医生的水平。

报告作者之一、帝国理工学院的阿尔多·费萨尔博士说：“我们的人工智能新系统能够分析病患的血压、心率等数据，给出最佳的治疗策略。我们发现，当人类医生所使用的治疗策略与人工智能系统建议相符时，患者有着最佳的存活率。”

研究人员指出，即便只让败血症死亡率小幅下降，每年也能在全球范围内挽救大量生命。（记者张家伟）

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