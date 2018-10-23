人民网北京10月23日电 10月19日，纪念改革开放40周年外国学员宣介研讨会在中央党校（国家行政学院）举办。中央党校（国家行政学院）副校（院）长王东京出席会议并做主旨演讲。来自阿尔及利亚、马尔代夫、阿尔巴尼亚、保加利亚、波黑、白俄罗斯、拉脱维亚、马其顿、塞尔维亚、斯洛文尼亚等国家的80余位高中级官员、学者参加会议。中央党校（国家行政学院）国际和港澳培训中心主任刘宏毅主持会议。

王东京全面介绍了中国改革开放40年来取得的历史性成就和主要经验。中央党校（国家行政学院）国际战略研究院教授左凤荣、经济学部教授徐杰，分别对习近平总书记提出的携手构建人类命运共同体倡议和共建“一带一路”倡议进行了专题宣讲。

宣介研讨会上，来自阿尔及利亚、马尔代夫、阿尔巴尼亚、保加利亚、波黑、白俄罗斯、拉脱维亚、马其顿、塞尔维亚、斯洛文尼亚等10个国家的11位外方代表做了专题发言。

外方学员代表在发言中高度评价中国改革开放成就，认为改革开放不仅让中国实现了历史性飞跃，而且为世界打开了与中国实现共同发展的机遇之门。习近平新时代中国特色社会主义思想和中国自主发展的经验具有世界意义。

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