英国多数企业或将启动“脱欧”僵持应急方案

英国工业联合会21日警告，英国脱离欧洲联盟的谈判如果再无进展，英国多数企业在今年圣诞节前将不得不启动应急方案，包括削减就业岗位、调整供应链至国外、增加库存以及外迁生产和服务。

欧盟峰会18日在比利时首都布鲁塞尔闭幕，英国与欧盟谈判备受关注的“脱欧”协议依然没有取得突破，因而加剧业界对英国“无协议脱欧”的担忧；届时，英国出口商品面临高额关税、人员和物资进出会受到限制。

英国工业联合会负责人卡罗琳·费尔贝说：“情况紧急。谈判进展远远不能解决企业面临的现实问题。”除非12月敲定“脱欧”协议，否则英国多数企业将不得不启动应急方案。

英国定于明年3月正式“脱欧”。由于刚刚结束的欧盟峰会期间“脱欧”谈判进展乏力，欧盟决定不再举行11月特别峰会，欧盟12月例行峰会因而被视为英国与欧盟达成“脱欧”协议的最后机会。

英国工业联合会对236家成员企业所做最新调查显示，如果“脱欧”谈判12月仍然没有突破，82%的企业将采取应急措施；另外，80%的成员认为，“脱欧”谈判拖沓已经影响企业投资，这一数据一年前为36%；同时，66%的企业认为，“脱欧”影响英国对企业投资的吸引力。

另外，多家大型企业明确表达担忧。日本丰田汽车公司上月底宣布，如果英国不与欧盟达成“脱欧”协议、陷入“无协议脱欧”境地，丰田在英国的工厂将不得不暂时停产。丰田在英国中部德比的工厂现有2500名雇员，去年制造近15万辆汽车，90%出口欧盟成员国。

英国首相特雷莎·梅说，她考虑延长“脱欧过渡期”，为英欧双方达成最终协议争取时间。然而，英国“脱欧派”人士不屑，认为首相就“脱欧”事宜一拖再拖，将让英国沦为欧盟“附庸国”。（陈立希）（新华社专特稿）

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