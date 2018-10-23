默克尔谴责卡舒吉遇害案 德国拟冻结对沙特军售

德国政府21日有意暂停向沙特阿拉伯出口武器。

德国、法国、英国当天早些时候发布联合声明，要求沙特政府尽快说清楚沙特籍记者贾迈勒·卡舒吉如何在驻土耳其伊斯坦布尔领事馆内死亡。

【冻结出口】

德国总理安格拉·默克尔在所属政党总部举行的一场记者会上说，德国对沙特军火出口原本有限，“现有情况下，不能继续”。

德国外交部长海科·马斯20日说，现阶段没有支持向沙特出口武器的“依据”。

沙特是国际军火市场大买家。美国总统唐纳德·特朗普承诺，沙特如果杀害卡舒吉属实，将面临“严厉惩罚”，但美方不会考虑削减对沙特军售。

对沙特军售在德国国内一直遭遇阻力，尤其是在沙特主导多个阿拉伯国家介入也门内战以后。德国政府去年决定继续执行原有合同，不再与沙特签订新的军售合同。

德方上月批准2018年向沙特出口4.16亿欧元（约合33.1亿元人民币）军火。法新社报道，德国以往向沙特出口的大多是巡逻艇。

【寻求事实】

表明有意暂停对沙特军售的同时，默克尔说，她以“最强硬措词”谴责卡舒吉遇害，认定“迫切需要说清楚这一事件”，因为“远远没有看到所有事实都已经放上桌面，行凶者也没有交付司法审理”。

德、法、英政府21日在一份联合声明中说，沙特必须说清楚卡舒吉如何在领事馆内身亡，沙特方面的说辞“必须有证据支撑，可信度获得认可”。

卡舒吉本月2日进入沙特驻伊斯坦布尔领事馆至今，沙特政府一度说卡舒吉当天离开领事馆，20日改口说他在领馆内“斗殴”中丧生。

德国和沙特9月同意结束一场持续10个月的外交争端。争端缘起去年11月黎巴嫩总理萨阿德·哈里里访问沙特时宣布辞职。德国时任外长西格马·加布里尔会晤黎巴嫩外长后说，周边国家应让黎巴嫩自主选择前途。他批评沙特干涉黎巴嫩内政。沙特随即召回驻德大使并要求德方道歉。

德国现任外长马斯与沙特外交大臣阿德尔·朱拜尔9月25日在美国纽约会晤后说，同意启动两国关系新阶段。（杜鹃）（新华社专特稿）

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