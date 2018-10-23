数千名非法移民北上欲赴美 墨候任总统倡减贫治本

数千名中美洲非法移民组成的队伍21日抵达墨西哥南部边境城市塔帕丘拉，打算继续北上，前往美国。

墨西哥候任总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔向这批中美洲人喊话，承诺向他们提供工作签证，提议美国、墨西哥、加拿大联手协助中美洲国家和墨西哥南部地区减少贫困，以治本的方式阻断非法移民潮。

【渐分流】

这支非法移民队伍中的大多数人来自洪都拉斯，一个星期前步行穿过洪都拉斯与危地马拉边界。按照危地马拉总统吉米·莫拉莱斯的说法，超过5000名洪都拉斯非法移民进入危地马拉，其中大约2000人随后回国。

危地马拉政府说，1000多名洪都拉斯人乘坐由危方提供的大客车，20日至22日回国。

其余继续北上的非法移民上周末穿越危地马拉与墨西哥边界，21日来到塔帕丘拉。他们大多支起临时帐篷，拒绝乘坐墨西哥警方提供的客车前往避难所，担心遭驱逐。

墨西哥边境管理人员告诉他们，如果没有护照或签证，可以申请难民身份，走完程序需要90天；没有任何手续而入境的非法移民将面临驱逐。

美国总统唐纳德·特朗普一直担心这些人穿越墨美边界，21日在社交媒体写道：“他们必须先在墨西哥申请难民身份。不然，美方会把他们送回去。”

墨西哥内政部说，已经收到超过1000份避难申请。联邦警察和恰帕斯州政府正在向申请人提供法律咨询等援助。一段视频显示，政府雇员分发食品、药品并提供医疗服务。

【吁根治】

非法移民大军中仍有许多人觉得墨西哥避难申请程序耗时太长，打算继续北上。

特朗普21日在社交媒体警告：“我们正在采取一切措施阻止这批非法移民入侵、穿越南部边界……他们抵达前，我将关闭美墨边界，调遣军队、而不是预备役部队。”

特朗普政府先前调动作为预备役部队的国民警卫队，用于协助边境执法人员遏止非法移民越境。他本月警告，如果萨尔瓦多、洪都拉斯和危地马拉政府挡不住非法移民，美国将切断对这三个中美洲国家的经济援助。

定于12月1日就职墨西哥总统的洛佩斯21日说，他想要告诉这批中美洲人，“他们可以指望我们”。

洛佩斯说，他正在寻求美国和加拿大政府支持，争取墨美加三方联手投资中美洲国家和墨西哥南部，帮助那些地方摆脱贫困。“我们以这种方式化解非法移民现象，因为那批人不是为了找乐子而背井离乡，而是迫不得已。”（杜鹃）（新华社专特稿）

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