巴西极右翼总统候选人称将用军队维护治安

巴西极右翼总统候选人雅伊尔·博尔索纳罗21日说，如果胜选，他将派军队上街巡逻，遏制暴力犯罪。

博尔索纳罗接受圣保罗市一家电视台采访时说，将与他提名的国防部长和负责公共安全的州政府磋商这一举措。

他说：“如果这一提案获得国会通过，我会在街上部署军队。”按照他的说法，巴西处于“战争状态”。

巴西政府去年8月向东南部城市里约热内卢派遣8500名军人，清剿犯罪团伙，协助当地政府维持治安。这座名城2016年举行夏季奥运会，暴力犯罪后续有所反弹。多名军方官员当时抱怨，里约治安局面本来不应该由他们介入。

博尔索纳罗现年63岁，军人出身，7次出任国会议员。作为争议人物，他曾公开为巴西1964年至1985年军政府统治辩护并发表针对女性和贫困群体的言论。

巴西近年经济低迷，政坛频现腐败丑闻，民众对长期执政的“建制派”失去信心。博尔索纳罗以“局外人”面目示人，在本月7日举行的首轮总统选举投票中获得最多票数，定于28日与左翼劳工党候选人费尔南多·阿达“决战”第二轮投票。

巴西福利亚民意调查公司18日发布的民调结果显示，博尔索纳罗处于领先地位，所获支持率为59%，领先阿达18个百分点。

为提振民意，阿达21日承诺，如果当选，将增加社会救助计划“家庭津贴”的福利补贴，增幅为20%。（王逸君）【新华社微特稿】

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